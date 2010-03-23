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Posted 23 марта 2010,, 13:51

Published 23 марта 2010,, 13:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

ХК «Белгород» начнёт плей-офф на арене «Оранжевый лёд»

23 марта 2010, 13:51
Первые две игры противостояния в плей-офф с хоккейным клубом «Брянск» белгородские хоккеисты всё-таки проведут в родных стенах. Ранее в качестве альтернативы белгородской площадке рассматривался вариант с ледовым дворцом в Губкине.
Сюжет
Хоккей

Первые игры с «Брянском» пройдут не как обычно – в выходные, а в понедельник и вторник, 29 и 30 марта, сообщает сайт болельщиков ХК «Белгород». В понедельник матч начнётся в 18:30, а во вторник – в 13:00.

Ранее сообщалось, что игры с «Брянском» могут пройти либо 25–26 марта в Белгороде, либо 27–28 марта в Губкине. Однако в итоге белгородцы сошлись с брянским клубом на датах 29–30 марта. Проблемы с переносами игр у хоккеистов возникли в связи с арендой белгородской площадки: 27–28 марта на ледовой арене «Оранжевый лёд» свои представления покажет Московский цирк на льду.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Хоккей#Хк белгород#Оранжевый лед
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