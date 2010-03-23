ХК «Белгород» начнёт плей-офф на арене «Оранжевый лёд»

Posted 23 марта 2010,, 13:51
Published 23 марта 2010,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Первые игры с «Брянском» пройдут не как обычно – в выходные, а в понедельник и вторник, 29 и 30 марта, сообщает сайт болельщиков ХК «Белгород». В понедельник матч начнётся в 18:30, а во вторник – в 13:00.
Ранее сообщалось, что игры с «Брянском» могут пройти либо 25–26 марта в Белгороде, либо 27–28 марта в Губкине. Однако в итоге белгородцы сошлись с брянским клубом на датах 29–30 марта. Проблемы с переносами игр у хоккеистов возникли в связи с арендой белгородской площадки: 27–28 марта на ледовой арене «Оранжевый лёд» свои представления покажет Московский цирк на льду.