ХК «Белгород» начнёт плей-офф на арене «Оранжевый лёд»

Ранее сообщалось, что игры с «Брянском» могут пройти либо 25–26 марта в Белгороде, либо 27–28 марта в Губкине. Однако в итоге белгородцы сошлись с брянским клубом на датах 29–30 марта. Проблемы с переносами игр у хоккеистов возникли в связи с арендой белгородской площадки: 27–28 марта на ледовой арене «Оранжевый лёд» свои представления покажет Московский цирк на льду.