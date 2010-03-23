Genser достроит центр Toyota в Белгороде

Как сообщает Abinfo.ru со ссылкой на директора по развитию Genser Андрея Блохина, группа компаний в 2010 году направит до 20 миллионов долларов США на достройку объектов незавершённого строительства. Ранее, в 2009 году, инвестиции на их строительство были заморожены. В числе достроек одного из самых крупных продавцов автомобилей в Белгороде – строительство и запуск в эксплуатацию нового дилерского центра Toyota. Центр будет расположен на северном выезде из города.