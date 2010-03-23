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Posted 23 марта 2010,, 13:11

Published 23 марта 2010,, 13:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Genser достроит центр Toyota в Белгороде

23 марта 2010, 13:11
Группа компаний Genser намерена в этом году вложить средства в строительство и разморозку строек в нескольких регионах страны.

Как сообщает Abinfo.ru со ссылкой на директора по развитию Genser Андрея Блохина, группа компаний в 2010 году направит до 20 миллионов долларов США на достройку объектов незавершённого строительства. Ранее, в 2009 году, инвестиции на их строительство были заморожены. В числе достроек одного из самых крупных продавцов автомобилей в Белгороде – строительство и запуск в эксплуатацию нового дилерского центра Toyota. Центр будет расположен на северном выезде из города.

Напомним, что группа компаний на сегодняшний день в Белгороде представляет марки Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai. Новый же центр будет специализироваться непосредственно на продажах Toyota. Кроме того, в спектр продаж нового автоцентра могут быть включены и другие марки авто, для которых Genser является официальным дилером в России.

#Новости#Экономика#Автомобиль#Мария#Авто#Дженсер#Тойота#Автоцентр#Genser
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