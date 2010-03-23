Genser достроит центр Toyota в Белгороде

Posted 23 марта 2010,, 13:11
Published 23 марта 2010,, 13:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает Abinfo.ru со ссылкой на директора по развитию Genser Андрея Блохина, группа компаний в 2010 году направит до 20 миллионов долларов США на достройку объектов незавершённого строительства. Ранее, в 2009 году, инвестиции на их строительство были заморожены. В числе достроек одного из самых крупных продавцов автомобилей в Белгороде – строительство и запуск в эксплуатацию нового дилерского центра Toyota. Центр будет расположен на северном выезде из города.
Напомним, что группа компаний на сегодняшний день в Белгороде представляет марки Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai. Новый же центр будет специализироваться непосредственно на продажах Toyota. Кроме того, в спектр продаж нового автоцентра могут быть включены и другие марки авто, для которых Genser является официальным дилером в России.