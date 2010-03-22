Дети потеснили сельскую администрацию

Типовое двухэтажное здание дошкольного учреждения в селе было построено более 20 лет назад. В последние годы свободную половину дома занимала сельская администрация. За это время детей в селе прибавилось. Сейчас детский сад переполнен: его посещают почти 80 детей, ещё 32 ребёнка стоят на очереди. Поэтому было принято решение администрацию переселить, а левое крыло здания вернуть детскому саду. Строители обещают в короткие сроки заменить здесь полы, обновить стены, установить новые окна и двери. Будет закуплена и мебель. Ремонт ведётся на средства районного бюджета.