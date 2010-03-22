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Posted 22 марта 2010,, 12:52

Published 22 марта 2010,, 12:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Дети потеснили сельскую администрацию

22 марта 2010, 12:52
В селе Ездочном Чернянского района начался капитальный ремонт детского сада. Для расширения детского учреждения пришлось переселить сельскую администрацию, располагавшуюся в этом же здании.

Типовое двухэтажное здание дошкольного учреждения в селе было построено более 20 лет назад. В последние годы свободную половину дома занимала сельская администрация. За это время детей в селе прибавилось. Сейчас детский сад переполнен: его посещают почти 80 детей, ещё 32 ребёнка стоят на очереди. Поэтому было принято решение администрацию переселить, а левое крыло здания вернуть детскому саду. Строители обещают в короткие сроки заменить здесь полы, обновить стены, установить новые окна и двери. Будет закуплена и мебель. Ремонт ведётся на средства районного бюджета.

Екатерина Смит

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Детский сад#Ездочное#Сельская администрация
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