Белгородская область снабжает столицу молоком, мясом и сахаром

Posted 19 марта 2010,, 13:27
Published 19 марта 2010,, 13:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие поставляется в Москву из 70 российских регионов. При этом на долю поставщиков из регионов Центрального федерального округа приходится порядка 75 % от объёма поставляемой продукции.
Так, молоко и молочные продукты в столицу поступают из 54 регионов (в основном из Московской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Воронежской областей). Белгородчина – лидер по поставкам в Москву сахара: этот продукт в столицу завозят из 34 регионов (преимущественно из Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей и Краснодарского края).
Мясом птицы и свининой город обеспечивают 54 региона, в том числе Московская, Липецкая, Белгородская, Ленинградская области, сообщает сайт Totalweek.ru.