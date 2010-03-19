Белгородская область снабжает столицу молоком, мясом и сахаром

Так, молоко и молочные продукты в столицу поступают из 54 регионов (в основном из Московской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Воронежской областей). Белгородчина – лидер по поставкам в Москву сахара: этот продукт в столицу завозят из 34 регионов (преимущественно из Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей и Краснодарского края).