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Posted 19 марта 2010,, 13:27

Published 19 марта 2010,, 13:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область снабжает столицу молоком, мясом и сахаром

19 марта 2010, 13:27
Москва ежедневно потребляет 31 тысячу тонн продовольствия – это примерно 10 железнодорожных составов, или свыше 600 вагонов. Практически все необходимые городу продукты приходится завозить из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие поставляется в Москву из 70 российских регионов. При этом на долю поставщиков из регионов Центрального федерального округа приходится порядка 75 % от объёма поставляемой продукции.

Так, молоко и молочные продукты в столицу поступают из 54 регионов (в основном из Московской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Воронежской областей). Белгородчина – лидер по поставкам в Москву сахара: этот продукт в столицу завозят из 34 регионов (преимущественно из Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей и Краснодарского края).

Мясом птицы и свининой город обеспечивают 54 региона, в том числе Московская, Липецкая, Белгородская, Ленинградская области, сообщает сайт Totalweek.ru.

#Новости#Экономика#Свинина#Мария#Мясо#Сахар#Молоко
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