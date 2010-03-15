В Белгороде стартовала акция «Потребительские знания – в каждую семью»

В среднем права одного россиянина нарушаются три раза в год – прозвучало со сцены актового зала Белгородского университета потребительской кооперации (БУПК). Как отметила в своём выступлении заместитель начальника областного управления по развитию потребительского рынка Ирина Койфман, с момента принятия закона "О защите прав потребителей" (в 1992 году) на территории Белгородчины специалисты по защите прав потребителей помогли урегулировать десятки тысяч споров в досудебном порядке, а сотни дел в судах завершились в пользу людей, чьи права были нарушены. Большая часть проблем, подчеркнула Ирина Ивановна, возникает от незнания белгородцами законодательства в защите их прав как покупателей.