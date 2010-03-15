В Белгороде стартовала акция «Потребительские знания – в каждую семью»

Posted 15 марта 2010,, 10:53
Published 15 марта 2010,, 10:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Акция проводится ежегодно с 2003 года и доказала свою состоятельность. В этом году она проходит под девизом «Наши деньги, наши права». Сегодня на открытие акции, которая продлится до 1 мая, приехали представители 22 муниципальных образований области, регионального управления Роспотребнадзора, Белгородской торгово-промышленной палаты, ГУП «Белгородское качество» и многие другие.
В среднем права одного россиянина нарушаются три раза в год – прозвучало со сцены актового зала Белгородского университета потребительской кооперации (БУПК). Как отметила в своём выступлении заместитель начальника областного управления по развитию потребительского рынка Ирина Койфман, с момента принятия закона "О защите прав потребителей" (в 1992 году) на территории Белгородчины специалисты по защите прав потребителей помогли урегулировать десятки тысяч споров в досудебном порядке, а сотни дел в судах завершились в пользу людей, чьи права были нарушены. Большая часть проблем, подчеркнула Ирина Ивановна, возникает от незнания белгородцами законодательства в защите их прав как покупателей.
К открытию акции в БУПК приурочили целый спектр информационно-игровых мероприятий, среди которых викторина, горячая линия, конкурс «Потребительская лингвистика». Студенты кооперативного университета разбирали часто встречающиеся ситуации, в которых нарушаются права потребителей, и анализировали их, предлагая свои решения.
Для оперативной помощи потребителям департамент экономического развития области открыл горячую линию, которая работает по телефону (4722) 32-41-09. Свой вопрос также можно задать на сайте департамента.