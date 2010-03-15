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Posted 15 марта 2010,, 10:56

Published 15 марта 2010,, 10:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Лукаш Каджевич: Мы много ошибались на подаче

15 марта 2010, 10:56
Блокирующий белгородского «Локомотива-Белогорья» Лукаш Каджевич прокомментировал проигранный «львами» гостевой матч с «Газпромом-Югрой».

«Сургутская команда сыграла здорово. Её игроки отлично подавали. В свою очередь мы много ошибались на подаче. Заметно, что «Газпрому» очень нужна была эта победа, и соперник добился нужного ему результата. Мы надеялись взять здесь три очка. Не вышло. Хотя счёт мы сравняли, а в пятой партии… Это пятая партия», – цитирует польского легионера Чемпионат.Ру.

Напомним, что игру в Сургуте «Локо» проиграл со счётом 3:2.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Волейбол#Львы#Локомотив#Локомотив-белогорье#Локо#Каджевич
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