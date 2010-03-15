Лукаш Каджевич: Мы много ошибались на подаче

«Сургутская команда сыграла здорово. Её игроки отлично подавали. В свою очередь мы много ошибались на подаче. Заметно, что «Газпрому» очень нужна была эта победа, и соперник добился нужного ему результата. Мы надеялись взять здесь три очка. Не вышло. Хотя счёт мы сравняли, а в пятой партии… Это пятая партия», – цитирует польского легионера Чемпионат.Ру.