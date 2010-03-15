Лукаш Каджевич: Мы много ошибались на подаче

Posted 15 марта 2010,, 10:56
Published 15 марта 2010,, 10:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Сургутская команда сыграла здорово. Её игроки отлично подавали. В свою очередь мы много ошибались на подаче. Заметно, что «Газпрому» очень нужна была эта победа, и соперник добился нужного ему результата. Мы надеялись взять здесь три очка. Не вышло. Хотя счёт мы сравняли, а в пятой партии… Это пятая партия», – цитирует польского легионера Чемпионат.Ру.
Напомним, что игру в Сургуте «Локо» проиграл со счётом 3:2.