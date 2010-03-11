Четыре белгородца, сообщившие о фактах хищения электроэнергии, получат вознаграждение

Posted 11 марта 2010,, 08:15
Published 11 марта 2010,, 08:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По телефону прямой линии энергетиков 115 поступило более 70 звонков, зафиксированы обращения в интернет-приёмной, в районах электрических сетей, также имеется одно письменное обращение. Подтвердилось пять случаев хищения: в Белгородском, Старооскольском, Алексеевском и Ракитянском районах. Среди выявленных нарушений – незаконное подключение к энергосетям с помощью наброса на провода и самовольное бездоговорное подключение.
Как отметили в пресс-службе компании, один из пяти белгородцев пожелал остаться неизвестным после разъяснения условий акции «Сообщи о хищении» и отказался от получения денежного вознаграждения. Четверо других приняли условия акции, им компания выплатит положенное вознаграждение.
В пресс-службе Белгородэнерго напоминают, что каждый потребитель, узнав о хищении электросетевого оборудования, незаконной сварке, факте наброса на провода, нарушении целостности счётчиков, может сообщить об этом по телефону 115 (звонок бесплатный) или оставить информацию на сайте компании. Клиентам, сообщившим о подтверждённых случаях хищения, будет выплачено денежное вознаграждение.
Кстати, согласно опросу «Что может остановить расхитителя электроэнергии?», который проводило ИА «Бел.Ру», основным сдерживающим фактором для расхитителя может стать угроза здоровью и жизни (27 % ответивших). На втором месте по популярности – голос совести (18 %), на третьем – оперативность милиции и энергетиков, а также акция «Сообщи о хищении». Менее популярными (14% и меньше) стали административное нарушение, угроза выхода из строя бытовых электроприборов и общественное мнение.
Рисунок Николая Крутикова