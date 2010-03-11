Четыре белгородца, сообщившие о фактах хищения электроэнергии, получат вознаграждение

Кстати, согласно опросу «Что может остановить расхитителя электроэнергии?», который проводило ИА «Бел.Ру», основным сдерживающим фактором для расхитителя может стать угроза здоровью и жизни (27 % ответивших). На втором месте по популярности – голос совести (18 %), на третьем – оперативность милиции и энергетиков, а также акция «Сообщи о хищении». Менее популярными (14% и меньше) стали административное нарушение, угроза выхода из строя бытовых электроприборов и общественное мнение.