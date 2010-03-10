Вместо «Провианта» появился «Купец»

Запустил новый ритейл-проект один из совладельцев «Провианта» Игорь Моргунский, сообщает «Коммерсантъ». Магазины на арендованных территориях открывать пока не планируется. На конец 2009 года «Провиант» имел не более 25 магазинов в собственности, поэтому участники рынка предполагают, что такое же количество торговых точек будет примерно насчитывать и «Купец». Эксперты говорят, что перезапуск 20 торговых точек в новом формате может обойтись в 50–70 млн рублей.



До кризиса, в I полугодии 2008 года, «Провиант» был одним из лидеров чернозёмного рынка в формате «магазин у дома». Сеть насчитывала более 120 торговых точек общей площадью 77,6 тыс. кв. м, из которых около трети находилось в собственности компании. «Провиант» был представлен в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Смоленской областях. Выручка группы в 2007 году составила более 6 млрд рублей. Однако сеть для своего развития активно привлекала кредитные ресурсы, а также использовала такой инструмент привлечения средств, как выпуск облигационного займа на 1 млрд рублей. В 2008 году её владельцы пытались продать до 50 % бизнеса инвестфондам, однако до реальной сделки дело так и не дошло. В итоге в условиях кризиса «Провиант», испытывая огромные трудности с погашением долга, превысившего 1 млрд рублей (без учёта облигационного займа), стал закрывать магазины. В июне 2009 года «Провиант» отдал воронежское подразделение (24 магазина) липецкой группе «Росинка» Игоря Тинькова, а позже ушёл из всех остальных регионов присутствия и продал часть недвижимости за долги.