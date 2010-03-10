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Posted 10 марта 2010,, 06:15

Published 10 марта 2010,, 06:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Вместо «Провианта» появился «Купец»

10 марта 2010, 06:15
В Белгородской области на бывших площадках разорившегося старооскольского продуктового ритейлера «Провиант» появились магазины новой торговой сети. Новая сеть работает под торговой маркой «Купец» и насчитывает уже около 20 магазинов. Торговые точки открываются в основном в Старом Осколе и только на площадях, которые ранее находились у «Провианта» в собственности.

Запустил новый ритейл-проект один из совладельцев «Провианта» Игорь Моргунский, сообщает «Коммерсантъ». Магазины на арендованных территориях открывать пока не планируется. На конец 2009 года «Провиант» имел не более 25 магазинов в собственности, поэтому участники рынка предполагают, что такое же количество торговых точек будет примерно насчитывать и «Купец». Эксперты говорят, что перезапуск 20 торговых точек в новом формате может обойтись в 50–70 млн рублей.

До кризиса, в I полугодии 2008 года, «Провиант» был одним из лидеров чернозёмного рынка в формате «магазин у дома». Сеть насчитывала более 120 торговых точек общей площадью 77,6 тыс. кв. м, из которых около трети находилось в собственности компании. «Провиант» был представлен в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Смоленской областях. Выручка группы в 2007 году составила более 6 млрд рублей. Однако сеть для своего развития активно привлекала кредитные ресурсы, а также использовала такой инструмент привлечения средств, как выпуск облигационного займа на 1 млрд рублей. В 2008 году её владельцы пытались продать до 50 % бизнеса инвестфондам, однако до реальной сделки дело так и не дошло. В итоге в условиях кризиса «Провиант», испытывая огромные трудности с погашением долга, превысившего 1 млрд рублей (без учёта облигационного займа), стал закрывать магазины. В июне 2009 года «Провиант» отдал воронежское подразделение (24 магазина) липецкой группе «Росинка» Игоря Тинькова, а позже ушёл из всех остальных регионов присутствия и продал часть недвижимости за долги.

В Белгородской области «Провиант» минувшей осенью развивал порядка 40 магазинов, однако вскоре совсем свернул деятельность. В отношении как минимум трёх-четырёх структур компании сейчас инициирована процедура банкротства. В конце 2009 – начале 2010 года совладельцы «Провианта» решили окончательно свернуть торговую сеть.

#Новости#Экономика#Ритейлер#Магазин#Мария#Коммерсантъ#Провиант#Купец
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