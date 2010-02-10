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Posted 10 февраля 2010, 10:32

Published 10 февраля 2010, 10:32

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин: Благотворительный марафон – дело добровольное

10 февраля 2010, 10:32
На счёт областного благотворительного марафона «Внимание и заботу – ветеранам Великой Победы» в настоящее время поступило более 36 миллионов рублей. Всего планируют собрать 150 миллионов.

Марафон «Внимание и заботу – ветеранам Великой Победы» стартовал 1 декабря 2009 года. В акцию, призванную собрать деньги для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, включились все районы, но, как прозвучало на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы, далеко не все одинаково активно.

По словам первого замначальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Елены Батановой, похвалить можно Красненский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Борисовский, Алексеевский и Чернянский районы. А вот Ровеньский, Валуйский, Прохоровский, Белгородский, Губкинский, Яковлевский, Старооскольский районы и областной центр пока не порадовали. Предприниматели области и частные лица пополнили марафонскую казну на 3,6 млн рублей.

Первый заместитель губернатора области и руководитель администрации Олег Полухин напомнил главам муниципальных образований, которые следили за ходом заседания в режиме онлайн, что нужно пересмотреть своё отношение к сбору денег, которые в первую очередь пойдут на улучшение жилищных условий ветеранов и их лекарственное обеспечение.

Особое внимание Олег Николаевич обратил на то, что марафон – дело добровольное, поэтому не стоит принуждать людей перечислять деньги, особенно тех, кому дорога каждая копейка. «На предприятиях и в организациях решение по переводу средств на счёт марафона нужно принимать коллегиально. Тогда помощь, оказанная ветеранам, будет идти действительно от души, а мы не будем слышать жалобы о принудительной выплате денег», – заявил первый зам. главы региона.

Наталья Антонова

#Новости#Внимание и заботу - ветеранам великой победы#Великая Отечественная война#Елена батанова#Марафон#9 мая#Общество#Денис Объедкин
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