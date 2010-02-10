Олег Полухин: Благотворительный марафон – дело добровольное

Особое внимание Олег Николаевич обратил на то, что марафон – дело добровольное, поэтому не стоит принуждать людей перечислять деньги, особенно тех, кому дорога каждая копейка. «На предприятиях и в организациях решение по переводу средств на счёт марафона нужно принимать коллегиально. Тогда помощь, оказанная ветеранам, будет идти действительно от души, а мы не будем слышать жалобы о принудительной выплате денег», – заявил первый зам. главы региона.