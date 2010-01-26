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Posted 26 января 2010,, 11:16

Published 26 января 2010,, 11:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В январе Белгородская область примет этап Кубка России по ралли-рейдам

26 января 2010, 11:16
29 января на Соборной площади Белгорода откроется второй этапа Кубка России по ралли-рейдам бахи «Белогорье 2010». В гонке решили принять участие два сильнейших российских пилота страны.

Как сообщает сайт «Ралли-рейды России», стартует гонка от села Верхнее Кузькино Чернянского района.

Дистанция гонки (85 км) проложена по пересечённой местности и имеет в основном равнинный характер, но кое-где попадутся откосы и глубокие овраги с крутыми спусками и подъёмами. Трасса проходит большей частью по сельскохозяйственным полям и вдоль лесопосадок, но будет и дубовый лес протяжённостью около 2 км. Много пологих затяжных поворотов, организаторы подготовили и крутые повороты около 90 градусов. Организаторы бахи «Белогорье 2010» приложили большие усилия, чтобы подготовить эту трассу, и обращают внимание на то, что она нигде не совпадает с дорогами общего пользования.

О желании поучаствовать в гонке «Белогорье 2010» уже заявили два сильнейших пилота России: двукратный победитель международного Кубка FIA по бахам (2007 и 2009 гг.) Борис Гадасин и трёхкратный чемпион России по ралли-рейдам (2002, 2008, 2009 гг.) Руслан Мисиков. Они намерены протестировать свои машины перед стартом международной бахи «Россия. Северный лес – 2010».

Борис Гадасин будет пилотировать новый прототип G-Force Proto, а Руслан Мисиков выступит на проверенном Nissan Frontier Crew. В планах на новый гоночный сезон у Бориса Гадасина значится защита титула обладателя Кубка FIA по бахам, а Руслан Мисиков готовится отстоять титул чемпиона России по ралли-рейдам и выступить на нескольких международных гонках.

#Новости#Спорт#Трасса#Гонки#Юля#Ралли
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