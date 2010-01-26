В январе Белгородская область примет этап Кубка России по ралли-рейдам

Дистанция гонки (85 км) проложена по пересечённой местности и имеет в основном равнинный характер, но кое-где попадутся откосы и глубокие овраги с крутыми спусками и подъёмами. Трасса проходит большей частью по сельскохозяйственным полям и вдоль лесопосадок, но будет и дубовый лес протяжённостью около 2 км. Много пологих затяжных поворотов, организаторы подготовили и крутые повороты около 90 градусов. Организаторы бахи «Белогорье 2010» приложили большие усилия, чтобы подготовить эту трассу, и обращают внимание на то, что она нигде не совпадает с дорогами общего пользования.