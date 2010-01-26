Николай Рыжков: Общественная палата должна быть зародышем гражданского общества

Posted 26 января 2010,, 09:27
Published 26 января 2010,, 09:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Общественная палата должна быть зародышем гражданского общества», – заявил сенатор. «Желаю, чтобы Общественная палата до этого доросла, стала серьёзным влиятельным институтом и настоящим рупором общественного мнения», – сказал Николай Рыжков в интервью Regions.ru.
Главная задача Общественной палаты РФ, в состав которой входят 126 человек, – помогать гражданам контактировать с представителями власти. Вчера в Москве прошло первое пленарное заседание Общественной палаты уже третьего состава.
Между тем, согласно опросу общественного мнения, проведённого ВЦИОМ в сентябре 2009 года, о её работе хорошо известно лишь 5 % граждан. 57 % россиян вообще ничего не знают об Общественной палате, 37 % имеют о ней крайне слабое представление: «кое-что слышали».