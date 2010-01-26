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Posted 26 января 2010,, 09:27

Published 26 января 2010,, 09:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Рыжков: Общественная палата должна быть зародышем гражданского общества

26 января 2010, 09:27
Николай Рыжков, представитель в Совете Федерации от Белгородской области, считает, что Общественной палате ещё предстоит стать по-настоящему общественным институтом.

«Общественная палата должна быть зародышем гражданского общества», – заявил сенатор. «Желаю, чтобы Общественная палата до этого доросла, стала серьёзным влиятельным институтом и настоящим рупором общественного мнения», – сказал Николай Рыжков в интервью Regions.ru.

Главная задача Общественной палаты РФ, в состав которой входят 126 человек, – помогать гражданам контактировать с представителями власти. Вчера в Москве прошло первое пленарное заседание Общественной палаты уже третьего состава.

Между тем, согласно опросу общественного мнения, проведённого ВЦИОМ в сентябре 2009 года, о её работе хорошо известно лишь 5 % граждан. 57 % россиян вообще ничего не знают об Общественной палате, 37 % имеют о ней крайне слабое представление: «кое-что слышали».

#Новости#Политика#Мария#Общественная палата#Николай рыжков
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