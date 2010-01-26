Николай Рыжков: Общественная палата должна быть зародышем гражданского общества

Между тем, согласно опросу общественного мнения, проведённого ВЦИОМ в сентябре 2009 года, о её работе хорошо известно лишь 5 % граждан. 57 % россиян вообще ничего не знают об Общественной палате, 37 % имеют о ней крайне слабое представление: «кое-что слышали».