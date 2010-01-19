Светлана Хоркина проведёт свой день рождения на рабочем месте

Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Заниматься спортом начала в 1983 году. Тренировалась под руководством белгородского тренера Бориса Пилкина. С 1992 года Светлана – член сборной команды России по спортивной гимнастике. В 2003 году на чемпионате мира в Анахайме (США) Хоркина стала трёхкратной абсолютной чемпионкой мира в спортивной гимнастике – до неё это не удавалось ни одной спортсменке. Спортивную карьеру она завершила осенью 2004 года. Уже два года вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина – депутат Государственной думы, является заместителем председателя комитета по делам молодёжи.