Светлана Хоркина проведёт свой день рождения на рабочем месте

Posted 19 января 2010,, 08:45
Published 19 января 2010,, 08:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Заниматься спортом начала в 1983 году. Тренировалась под руководством белгородского тренера Бориса Пилкина. С 1992 года Светлана – член сборной команды России по спортивной гимнастике. В 2003 году на чемпионате мира в Анахайме (США) Хоркина стала трёхкратной абсолютной чемпионкой мира в спортивной гимнастике – до неё это не удавалось ни одной спортсменке. Спортивную карьеру она завершила осенью 2004 года. Уже два года вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина – депутат Государственной думы, является заместителем председателя комитета по делам молодёжи.
В Белгороде имя прославленной гимнастки присвоено спортивному комплексу БелГУ. Ежегодно в области проводится турнир по спортивной гимнастике на призы легендарной белгородки. В 2009 году гимнастический зал спорткомплекса благодаря помощи фонда Хоркиной пополнился уникальным спортивным инвентарём. Светлана Хоркина активно участвует в различных социальных акциях: по пропаганде здорового образа жизни, защите животных, помощи больным СПИДом. В 2009 году Хоркина стала послом Олимпиады 2014 года.
Сегодняшний день именинница, по словам помощника Светланы Хоркиной, проведёт на рабочем месте в Госдуме. Посетить Белгород она планирует в середине февраля. Белгородские парламентарии, как сказали ИА «Бел.Ру» в пресс-службе Белгородской областной Думы, направили Светлане Хоркиной поздравительный адрес.