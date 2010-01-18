Белгородские школьники о сериале «Школа»

Posted 18 января 2010,, 08:11
Published 18 января 2010,, 08:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Такое ощущение, что у нас только и проблемы, что как бы курнуть на пороге школы, или пивка треснуть после занятий, или же подраться на досуге перед вечеринкой, а наши учителя – это одни бабульки, помешанные на своей работе, или девушки, которые вообще не понимают, зачем пришли работать в школу», – пишет один из пользователей «Виртуальной газеты». Тема «И это правда школа?» – в настоящее время самая обсуждаемая среди белгородских школьников – участников онлайн-проекта «Виртуальная школа».
Большинство из прокомментировавших фильм признают, что проблемы есть, но в телевизионной версии они представлены гипертрофированно, и именно это вызывает недоумение. Многие пытаются найти ответ в «своеобразном взгляде режиссёра на жизнь».
Оксана Кучирка – куратор онлайн-проекта – считает, что столь бурное обсуждение белгородскими школьниками неоднозначного сериала закономерно. «Положение дел в школах нашего города действительно нельзя сравнить с картиной, которую мы видим в этом фильме. Из-за этой разницы и получается такая бурная реакция. Меня радует, что ребята обсуждают эту тему, ведь в споре рождается истина», – рассказала Оксана.