Белгородские школьники о сериале «Школа»

«Такое ощущение, что у нас только и проблемы, что как бы курнуть на пороге школы, или пивка треснуть после занятий, или же подраться на досуге перед вечеринкой, а наши учителя – это одни бабульки, помешанные на своей работе, или девушки, которые вообще не понимают, зачем пришли работать в школу», – пишет один из пользователей «Виртуальной газеты». Тема «И это правда школа?» – в настоящее время самая обсуждаемая среди белгородских школьников – участников онлайн-проекта «Виртуальная школа».