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Posted 18 января 2010,, 08:11

Published 18 января 2010,, 08:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские школьники о сериале «Школа»

18 января 2010, 08:11
Ученики школ областного центра пытаются понять, насколько правдиво представлена картина современной школы в одноимённом телесериале, который был показан в первые дни января по одному из федеральных каналов.

«Такое ощущение, что у нас только и проблемы, что как бы курнуть на пороге школы, или пивка треснуть после занятий, или же подраться на досуге перед вечеринкой, а наши учителя – это одни бабульки, помешанные на своей работе, или девушки, которые вообще не понимают, зачем пришли работать в школу», – пишет один из пользователей «Виртуальной газеты». Тема «И это правда школа?» – в настоящее время самая обсуждаемая среди белгородских школьников – участников онлайн-проекта «Виртуальная школа».

Большинство из прокомментировавших фильм признают, что проблемы есть, но в телевизионной версии они представлены гипертрофированно, и именно это вызывает недоумение. Многие пытаются найти ответ в «своеобразном взгляде режиссёра на жизнь».

Оксана Кучирка – куратор онлайн-проекта – считает, что столь бурное обсуждение белгородскими школьниками неоднозначного сериала закономерно. «Положение дел в школах нашего города действительно нельзя сравнить с картиной, которую мы видим в этом фильме. Из-за этой разницы и получается такая бурная реакция. Меня радует, что ребята обсуждают эту тему, ведь в споре рождается истина», – рассказала Оксана.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Телевидение#Школа#Виртуальная школа#Социальная сеть#Телесериал
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