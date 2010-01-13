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Posted 13 января 2010,, 06:15

Published 13 января 2010,, 06:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Жители Белгорода в новогоднюю ночь совершили 2 миллиона звонков

13 января 2010, 06:15
Белгородцы проявили особую активность, поздравляя своих родных и близких с наступлением Нового года с помощью сотовой связи. Объём сообщений, отправляемых абонентами компании «Мегафон» в областях Черноземья, оказался выше среднестатистического примерно в пять раз.

Как сообщает Агентство Бизнес Информации, с 31 декабря 2009 года по 1 января 2010 года абоненты «Мегафона» в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях отправили порядка 10 млн sms-сообщений и совершили 8 млн звонков. Особую активность по количеству сделанных звонков проявили жители Белгорода (более 2 млн вызовов) и Воронежа (около 4 млн вызовов).

Для обеспечения бесперебойной связи в ночь с 31 декабря на 1 января компания увеличила ёмкость базовых станций в областных и районных центрах. Пропускная способность sms-центра была увеличена в два раза по сравнению с обычными днями.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Новый год#Мегафон#Телефон#Смс
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