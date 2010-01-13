Жители Белгорода в новогоднюю ночь совершили 2 миллиона звонков

Как сообщает Агентство Бизнес Информации, с 31 декабря 2009 года по 1 января 2010 года абоненты «Мегафона» в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях отправили порядка 10 млн sms-сообщений и совершили 8 млн звонков. Особую активность по количеству сделанных звонков проявили жители Белгорода (более 2 млн вызовов) и Воронежа (около 4 млн вызовов).