Евгений Савченко: «К 2011 году Белгородская область превратится в нарядный парк»

Сегодня, на XVIII съезде духовенства епархии губернатор заявил, что область тщательно подготовится к празднику, посвящённому 100-летию канонизации небесного покровителя региона. Одной только часовней, которая появится в Белгороде в 2011 году, когда и пройдут торжества, в области не ограничатся. По словам Е. Савченко, Белгородчина к празднику будет представлять собой один большой и нарядный парк. Губернатор напомнил, что проект под названием «Зелёная столица», который и преобразит регион, уже запущен (презентация программы прошла на последнем в 2009 году заседании правительства области).