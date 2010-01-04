Евгений Савченко: «К 2011 году Белгородская область превратится в нарядный парк»

Posted 4 января 2010,, 13:16
Published 4 января 2010,, 13:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня, на XVIII съезде духовенства епархии губернатор заявил, что область тщательно подготовится к празднику, посвящённому 100-летию канонизации небесного покровителя региона. Одной только часовней, которая появится в Белгороде в 2011 году, когда и пройдут торжества, в области не ограничатся. По словам Е. Савченко, Белгородчина к празднику будет представлять собой один большой и нарядный парк. Губернатор напомнил, что проект под названием «Зелёная столица», который и преобразит регион, уже запущен (презентация программы прошла на последнем в 2009 году заседании правительства области).
К 100-летию канонизации святителя, которое будет отмечаться 17 сентября 2011 года, принарядятся и храмы. Прозвучало, что в настоящее время в регионе насчитывается 301 церковь, но в ближайшем будущем их станет больше. По словам архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, не так давно прошло освящение шести закладных камней будущих храмов, 37 церквей в настоящее время достраивают или реставрируют.
Наталья Антонова
Фото с сайта belregion.ru