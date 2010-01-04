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Posted 4 января 2010,, 13:16

Published 4 января 2010,, 13:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко: «К 2011 году Белгородская область превратится в нарядный парк»

4 января 2010, 13:16
«Торжества по случаю 100-летия канонизации святителя Иоасафа регион встретит в пасхальном состоянии», – заявил на очередном съезде духовенства Белгородской и Старооскольской епархии глава региона Евгений Савченко.

Сегодня, на XVIII съезде духовенства епархии губернатор заявил, что область тщательно подготовится к празднику, посвящённому 100-летию канонизации небесного покровителя региона. Одной только часовней, которая появится в Белгороде в 2011 году, когда и пройдут торжества, в области не ограничатся. По словам Е. Савченко, Белгородчина к празднику будет представлять собой один большой и нарядный парк. Губернатор напомнил, что проект под названием «Зелёная столица», который и преобразит регион, уже запущен (презентация программы прошла на последнем в 2009 году заседании правительства области).

К 100-летию канонизации святителя, которое будет отмечаться 17 сентября 2011 года, принарядятся и храмы. Прозвучало, что в настоящее время в регионе насчитывается 301 церковь, но в ближайшем будущем их станет больше. По словам архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, не так давно прошло освящение шести закладных камней будущих храмов, 37 церквей в настоящее время достраивают или реставрируют.

Наталья Антонова

Фото с сайта belregion.ru

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