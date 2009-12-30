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Posted 30 декабря 2009,, 07:02

Published 30 декабря 2009,, 07:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прокуратура опубликовала план проверок белгородских предпринимателей на 2010 год

30 декабря 2009, 07:02
Прокуратура Белгородской области разместила на сайте ведомства сводный план проверок предприятий, которые будут проводить государственные и муниципальные органы контроля в 2010 году.

С планом проверок субъектов предпринимательства можно ознакомиться на сайте прокуратуры области или сайте Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru.

При возникновении вопроса по сводному плану органы контроля, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в прокуратуру области письменно или оставить сообщение на сайте в разделе «Обратная связь», сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основная его цель – ликвидировать административные ограничения для бизнесменов, и в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства. Закон выделяет плановые и внеплановые проверки предпринимателей. Плановые проверки проводятся на основании только ежегодного плана, который и опубликован.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Прокуратура#Проверка#Бизнес
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