Прокуратура опубликовала план проверок белгородских предпринимателей на 2010 год

Posted 30 декабря 2009,, 07:02
Published 30 декабря 2009,, 07:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С планом проверок субъектов предпринимательства можно ознакомиться на сайте прокуратуры области или сайте Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru.
При возникновении вопроса по сводному плану органы контроля, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в прокуратуру области письменно или оставить сообщение на сайте в разделе «Обратная связь», сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что с 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основная его цель – ликвидировать административные ограничения для бизнесменов, и в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства. Закон выделяет плановые и внеплановые проверки предпринимателей. Плановые проверки проводятся на основании только ежегодного плана, который и опубликован.