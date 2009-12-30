Прокуратура опубликовала план проверок белгородских предпринимателей на 2010 год

Напомним, что с 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основная его цель – ликвидировать административные ограничения для бизнесменов, и в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства. Закон выделяет плановые и внеплановые проверки предпринимателей. Плановые проверки проводятся на основании только ежегодного плана, который и опубликован.