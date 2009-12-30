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Posted 30 декабря 2009,, 12:13

Published 30 декабря 2009,, 12:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прокуратура Белгородской области выявила более шести тысяч нарушений закона в реализации приоритетных нацпроектов

30 декабря 2009, 12:13
В 2009 году прокуроры выявили 6 185 нарушений законодательства в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Для устранения нарушений внесено 500 представлений, по результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 576 должностных лиц. На незаконные правовые акты принесено 445 протестов, направлено в суд 180 исков, возбуждено 54 дела об административных правонарушениях.

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, среди типичных нарушений при реализации нацпроектов – нарушение законодательства о порядке размещения заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; ненадлежащее оформление трудовых отношений с педагогами; нарушение законодательства о безопасности дорожного движения; необеспечение необходимыми бесплатными лекарствами граждан, страдающих общественно значимыми и социально опасными заболеваниями; нарушение прав участников долевого строительства, а также прав граждан, отселяемых из ветхого и аварийного жилья.

Также в этом году возбуждено 84 уголовных дела, связанных, как правило, с мошенническими действиями при получении денежных средств, направляемых областным и федеральным бюджетами на реализацию приоритетных нацпроектов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Прокуратура#Нарушение#Нацпроект
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