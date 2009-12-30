Прокуратура Белгородской области выявила более шести тысяч нарушений закона в реализации приоритетных нацпроектов

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, среди типичных нарушений при реализации нацпроектов – нарушение законодательства о порядке размещения заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; ненадлежащее оформление трудовых отношений с педагогами; нарушение законодательства о безопасности дорожного движения; необеспечение необходимыми бесплатными лекарствами граждан, страдающих общественно значимыми и социально опасными заболеваниями; нарушение прав участников долевого строительства, а также прав граждан, отселяемых из ветхого и аварийного жилья.