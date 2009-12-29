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Posted 29 декабря 2009,, 11:16

Published 29 декабря 2009,, 11:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Волейбольные болельщики выбирают состав на матч звёзд: в числе претендентов три игрока «Локомотива-Белогорья»

29 декабря 2009, 11:16
На портале «Спорт-Экспресс» началось голосование за игроков российской суперлиги, которые примут участие в мужском матче звёзд. Он пройдёт 31 января в Екатеринбурге.

Состав участников сборных команд «Звёзды России» и «Звёзды мира» определят по голосованию болельщиков. Им необходимо выбрать для каждой сборной по одному связующему, диагональному, либеро, по два доигровщика и блокирующих. Опрос продлится до 25 января.

В списке претендентов на участие в матче звёзд – трое игроков белгородского клуба. В состав «Звёзд России» могут войти капитан «Локо» – доигровщик Тарас Хтей и блокирующий Дмитрий Мусэрский. Ещё один игрок «львов» – польский легионер Лукаш Каджевич – может сыграть за команду «Звёзды мира».

Российская команда в этом матче сыграет под руководством главного тренера национальной сборной Даниэле Баньоли, а «Звёзды мира» выйдут под предводительством наставника казанского «Зенита» Владимира Алекно.

Фото ВК «Локомотив-Белогорье»

#Новости#Спорт#Волейбол#Матч звезд#Юля#Локомотив-белогорье
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