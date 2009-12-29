Волейбольные болельщики выбирают состав на матч звёзд: в числе претендентов три игрока «Локомотива-Белогорья»

В списке претендентов на участие в матче звёзд – трое игроков белгородского клуба. В состав «Звёзд России» могут войти капитан «Локо» – доигровщик Тарас Хтей и блокирующий Дмитрий Мусэрский. Ещё один игрок «львов» – польский легионер Лукаш Каджевич – может сыграть за команду «Звёзды мира».