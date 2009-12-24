В Белгородской области откроются два крупных спортивных объекта

Posted 24 декабря 2009,, 07:36
Published 24 декабря 2009,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня в Старооскольском городском округе открываются сразу два крупных спортивных объекта – ФОК технологического института государственного технологического университета «Московский институт стали и сплавов» и Дворец спорта, названный в честь святого князя Александра Невского, который ещё на стадии строительства стал известен как ФОК Фёдора Емельяненко.
Спортивные площадки, отвечающие всем необходимым требованиям, могут принять сотни спортсменов, обеспечив Старому Осколу звание спортивного города. Строительство ФОК Старооскольского технологического института – филиала МИСиС, на который по сметной стоимости ушло 70 млн рублей, началось в сентябре прошлого года. Объект включает в себя четыре зала – игровой, общефизической подготовки, единоборств и шейпинга. Строительство ФОКа – один из социальных проектов фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча. Фонд «Поколение» и администрация Старооскольского округа финансируют строительство из расчёта 50 на 50.
Дворец спорта имени А. Невского, построенный на средства Оскольского электрометаллургического комбината, возведён за восемь месяцев. Инициатором возведения одного из лучших в стране Дворцов боевых искусств стал депутат Госдумы Андрей Скоч. В настоящее время ДС занимает 5,5 тыс. кв. метров, на которых разместились зал борьбы и бокса, тренажёрный зал, кабинеты для тренеров и врача, гардероб, сауна и гостиница.
В церемонии открытия объектов примут участие замгубернатора региона Олег Полухин, депутат Государственной Думы Андрей Скоч, глава Старооскольского городского округа Павел Шишкин и известный спортсмен Фёдор Емельяненко. Предполагается, что после этого гости посетят торжественное собрание, посвящённое юбилею Старооскольского технологического института филиала МИСиС, который отмечает своё 30-летие.
Фото Александра Гаврилова