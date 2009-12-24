В Белгородской области откроются два крупных спортивных объекта

Спортивные площадки, отвечающие всем необходимым требованиям, могут принять сотни спортсменов, обеспечив Старому Осколу звание спортивного города. Строительство ФОК Старооскольского технологического института – филиала МИСиС, на который по сметной стоимости ушло 70 млн рублей, началось в сентябре прошлого года. Объект включает в себя четыре зала – игровой, общефизической подготовки, единоборств и шейпинга. Строительство ФОКа – один из социальных проектов фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча. Фонд «Поколение» и администрация Старооскольского округа финансируют строительство из расчёта 50 на 50.