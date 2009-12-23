Верховный суд поставил точку в деле об агитационных магнитиках белгородских «справедливороссов»

Напомним, белгородские «справедливороссы» обратились в областной суд с заявлением о признании незаконным постановление регионального избиркома, которым в отношении отделения партии вынесено предупреждение за нарушение избирательного законодательства во время предвыборной кампании по выборам депутатов в Госдуму ФС РФ 2007 года. Во время предвыборной кампании 2007 года региональное отделение партии не представило агитационный печатный материал в избирательную комиссию области до начала распространения. Кроме того, сам материал содержал призыв вести агитацию за «Справедливую Россию» на избирательном участке в день голосования. Для предвыборной кампании партия выпустила «агитку» – магниты на виниловой основе двух видов: «Денежный магнитик» и «Влюблённый магнитик» – по 150 000 экземпляров каждого.