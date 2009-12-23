Верховный суд поставил точку в деле об агитационных магнитиках белгородских «справедливороссов»

Posted 23 декабря 2009,, 10:13
Published 23 декабря 2009,, 10:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, белгородские «справедливороссы» обратились в областной суд с заявлением о признании незаконным постановление регионального избиркома, которым в отношении отделения партии вынесено предупреждение за нарушение избирательного законодательства во время предвыборной кампании по выборам депутатов в Госдуму ФС РФ 2007 года. Во время предвыборной кампании 2007 года региональное отделение партии не представило агитационный печатный материал в избирательную комиссию области до начала распространения. Кроме того, сам материал содержал призыв вести агитацию за «Справедливую Россию» на избирательном участке в день голосования. Для предвыборной кампании партия выпустила «агитку» – магниты на виниловой основе двух видов: «Денежный магнитик» и «Влюблённый магнитик» – по 150 000 экземпляров каждого.
Агитационные магнитики появились на улицах 29 ноября 2007 года, а официальное уведомление об этом в областную избирательную комиссию поступило лишь на следующий день, что противоречит законодательству. Кроме того, партия сообщила только о части заказанной продукции. Облизбирком обратился в правоохранительные органы, чтобы пресечь распространение магнитов, и вынес партии предупреждение о нарушении. Районный суд обязал региональное отделение партии выплатить административный штраф – 50 тысяч рублей.
«Справедливороссы» оспорили данное решение в областном суде, который признал постановление избиркома правомерным. Региональное отделение тогда обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд России.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ признала решение Белгородского областного суда законным и обоснованным. Оснований для удовлетворения жалобы регионального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь» не найдено, сообщили в пресс-службе областного суда.