Олег Полухин: Жильём ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат вовремя. Особенно, если этим вопросом займутся люди с душой

Так, в областном центре из более чем 100 ветеранов, по данным департамента, жилищные условия улучшили только 27 человек, не собраны все заявки на финансирование. С таким подходом к делу, заявил Белоусов, город рискует не уложиться в намеченные для программы сроки. Начальник городского департамента здравоохранения, социальной защиты и жилищных отношений Владимир Скурятин заверил, что подобного городская администрация не допустит. В настоящее время деньги для жилья на 21 ветерана уже перечислили застройщику, 22 коттеджа строят в посёлке Разумном. Отставание по времени В. Скурятин объяснил тем, что параллельно приходится решать текущие вопросы, но заверил, что до Дня Победы жильё получат все, кому оно положено, в том числе 41 человек, ставший на учёт после 2005 года.