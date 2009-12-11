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Posted 11 декабря 2009, 13:51

Published 11 декабря 2009, 13:51

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Олег Полухин: Жильём ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат вовремя. Особенно, если этим вопросом займутся люди с душой

11 декабря 2009, 13:51
В настоящее время в регионе свои жилищные условия, согласно президентскому указу об обеспечении жильём участников и инвалидов Великой Отечественной войны, улучшили 104 человека. Как прозвучало сегодня на видеоконференции в Доме правительства Белгородской области, право решить квартирный вопрос имеют как 246 ветеранов, ставших на учёт до 1 марта 2005 года, так и те, кто обратился по этому вопросу позже.
Сюжет
Жилье

До 9 мая 2010 года квартирный вопрос для инвалидов и участников Великой Отечественной независимо от того, стали они на учёт до весны 2005-го или позже, должен быть решён. В настоящее время свои жилищные условия смогли улучшить только 104 человека из 246, имеющих на это право. Заместитель губернатора области Олег Полухин заявил, что освоение федеральных 268 миллионов рублей, направленных в регион для обеспечения жильём ветеранов, идёт медленно. По словам начальника областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения Николая Белоусова, процесс тормозят в Борисовском, Грайворонском, Белгородском районах, Губкинском и Старооскольском округах и Белгороде.

Так, в областном центре из более чем 100 ветеранов, по данным департамента, жилищные условия улучшили только 27 человек, не собраны все заявки на финансирование. С таким подходом к делу, заявил Белоусов, город рискует не уложиться в намеченные для программы сроки. Начальник городского департамента здравоохранения, социальной защиты и жилищных отношений Владимир Скурятин заверил, что подобного городская администрация не допустит. В настоящее время деньги для жилья на 21 ветерана уже перечислили застройщику, 22 коттеджа строят в посёлке Разумном. Отставание по времени В. Скурятин объяснил тем, что параллельно приходится решать текущие вопросы, но заверил, что до Дня Победы жильё получат все, кому оно положено, в том числе 41 человек, ставший на учёт после 2005 года.

Прозвучало, что тех, кто подал заявки после марта 2005 года, в области насчитывается более 200 человек (54 состоят на «позднем» учёте и 154 ещё не учтены, но обратились по этому вопросу). Жильём их обеспечат, если не будет веских причин в этом отказать. Так, жильё не положено, если ветеран, как прозвучало на видеоконференции, «искусственно ухудшал свои жилищные условия». В остальных случаях не получить вовремя жильё, по словам О. Полухина, могут помешать только неисполнительность, нераспорядительность и медлительность чиновников, которые на местах должны решать эту задачу.

Наталья Антонова

#Новости#Николай белоусов#Жилье#Ветеран#9 мая#Общество#Денис Объедкин
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