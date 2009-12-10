Николай Рыжков считает развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века

Posted 10 декабря 2009,, 06:03
Published 10 декабря 2009,, 06:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Разрушение великого государства никак не может свидетельствовать о каких-то или чьих-то достижениях. Это может вызывать только грусть и тоску», – заявил сенатор в интервью Regions.ru. Напомним, 8 декабря исполнилось 18 лет, как рухнул СССР. В тот день в Беловежской пуще главы Российской Федерации, Белоруссии и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств – СНГ.
По мнению парламентария, помимо экономического проигрыша страна проиграла ещё и в психологическом плане. «Люди лишились своего общего дома, в одночасье оказавшись за бортом некогда могущественного государства, состоявшего из пятнадцати республик», – напомнил Рыжков.
Одним из главных достижений СССР политик считает высокий уровень социальных гарантий. «В то время человек чувствовал себя защищённым, у него была работа, он имел возможность ездить отдыхать как с большими скидками от профсоюзов, так и вообще бесплатно, медицина и образование также были бесплатными. Одним словом, у человека было для жизни всё, поэтому он был спокоен и верил в будущее», – подчеркнул сенатор. Сегодня же, констатировал он, «у подавляющего большинства народа нет ни спокойствия, ни уверенности». «Беззаботно и припеваючи живёт лишь небольшая кучка людей, что постоянно заставляет мысленно возвращаться к эпохе Советского Союза», – подытожил Николай Рыжков.