Николай Рыжков считает развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века

Одним из главных достижений СССР политик считает высокий уровень социальных гарантий. «В то время человек чувствовал себя защищённым, у него была работа, он имел возможность ездить отдыхать как с большими скидками от профсоюзов, так и вообще бесплатно, медицина и образование также были бесплатными. Одним словом, у человека было для жизни всё, поэтому он был спокоен и верил в будущее», – подчеркнул сенатор. Сегодня же, констатировал он, «у подавляющего большинства народа нет ни спокойствия, ни уверенности». «Беззаботно и припеваючи живёт лишь небольшая кучка людей, что постоянно заставляет мысленно возвращаться к эпохе Советского Союза», – подытожил Николай Рыжков.