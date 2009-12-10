Большая проверка: в поле зрения правоохранительных органов – крупные магазины, клубы, дворцы спорта и пиротехника

Posted 10 декабря 2009,, 14:42
Published 10 декабря 2009,, 14:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поводом для столь масштабных проверок стал пожар в ночном клубе Перми. Чтобы не допустить повторения трагедии, число жертв которой растёт вот уже который день, так называемые объекты с массовым пребыванием граждан в настоящее время посещают представители Госпожнадзора, органов внутренних дел и прокуратуры. В поле зрения проверяющих – и запасные выходы, и использование пиротехники, и системы видеонаблюдения, если таковые имеются. Так, из 22 расположенных в области дворцов спорта видеокамеры есть только в шести, из 42 стадионов ими оборудованы два объекта, а из 660 кафе системы видеонаблюдения установлены в 48.
Предметом особого внимания правоохранительных органов стала пиротехника, которую в предновогоднее время немало завезли в магазины. Как прозвучало сегодня на заседании областной межведомственной комиссии, владельцев более чем 200 объектов, где проводятся мероприятия развлекательного характера, проверяющие уже предупредили о возможной опасности от использования фейерверков и петард, хотя самым главным предупреждением должны были стать события в Перми.
В настоящее время в области насчитывается несколько организаций, занимающихся пиротехническими изделиями, причём, по словам заместителя начальника милиции общественной безопасности регионального УВД Николая Смолякова, в настоящее время у двух юридических лиц лицензии приостановлены. Что касается мелких магазинов, то их куда больше. В настоящее время часть торговых точек проверили, изъяли более 5 000 единиц пиротехники на сумму более 800 тысяч рублей.
Говорить о том, что все объекты с массовым пребыванием людей в Белгородской области работают без нарушений, ещё рано. Заместитель секретаря регионального Совета безопасности Владимир Щербаков сегодня заявил, что недостатки есть, но они будут устранены. Владельцам объектов-нарушителей лучше не затягивать с «работой над ошибками», иначе заведение могут и закрыть.
Наталья Антонова
Фото с сайта clubwave.ru