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Posted 10 декабря 2009,, 14:42

Published 10 декабря 2009,, 14:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Большая проверка: в поле зрения правоохранительных органов – крупные магазины, клубы, дворцы спорта и пиротехника

10 декабря 2009, 14:42
Во всех регионах страны сотрудники правоохранительных органов проверяют, как соблюдаются правила пожарной безопасности в ночных клубах, торговых центрах, дворцах культуры и спорта. Не стала исключением и Белгородская область, в которой насчитывается 4 525 объектов с массовым пребыванием людей.
Сюжет
Пожар

Поводом для столь масштабных проверок стал пожар в ночном клубе Перми. Чтобы не допустить повторения трагедии, число жертв которой растёт вот уже который день, так называемые объекты с массовым пребыванием граждан в настоящее время посещают представители Госпожнадзора, органов внутренних дел и прокуратуры. В поле зрения проверяющих – и запасные выходы, и использование пиротехники, и системы видеонаблюдения, если таковые имеются. Так, из 22 расположенных в области дворцов спорта видеокамеры есть только в шести, из 42 стадионов ими оборудованы два объекта, а из 660 кафе системы видеонаблюдения установлены в 48.

Предметом особого внимания правоохранительных органов стала пиротехника, которую в предновогоднее время немало завезли в магазины. Как прозвучало сегодня на заседании областной межведомственной комиссии, владельцев более чем 200 объектов, где проводятся мероприятия развлекательного характера, проверяющие уже предупредили о возможной опасности от использования фейерверков и петард, хотя самым главным предупреждением должны были стать события в Перми.

В настоящее время в области насчитывается несколько организаций, занимающихся пиротехническими изделиями, причём, по словам заместителя начальника милиции общественной безопасности регионального УВД Николая Смолякова, в настоящее время у двух юридических лиц лицензии приостановлены. Что касается мелких магазинов, то их куда больше. В настоящее время часть торговых точек проверили, изъяли более 5 000 единиц пиротехники на сумму более 800 тысяч рублей.

Говорить о том, что все объекты с массовым пребыванием людей в Белгородской области работают без нарушений, ещё рано. Заместитель секретаря регионального Совета безопасности Владимир Щербаков сегодня заявил, что недостатки есть, но они будут устранены. Владельцам объектов-нарушителей лучше не затягивать с «работой над ошибками», иначе заведение могут и закрыть.

Наталья Антонова

Фото с сайта clubwave.ru

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Пожар#Пиротехника#Увд#Совет безопасности#Ночной клуб#Владимир щербаков#Господнадзор
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