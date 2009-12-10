Большая проверка: в поле зрения правоохранительных органов – крупные магазины, клубы, дворцы спорта и пиротехника

Поводом для столь масштабных проверок стал пожар в ночном клубе Перми. Чтобы не допустить повторения трагедии, число жертв которой растёт вот уже который день, так называемые объекты с массовым пребыванием граждан в настоящее время посещают представители Госпожнадзора, органов внутренних дел и прокуратуры. В поле зрения проверяющих – и запасные выходы, и использование пиротехники, и системы видеонаблюдения, если таковые имеются. Так, из 22 расположенных в области дворцов спорта видеокамеры есть только в шести, из 42 стадионов ими оборудованы два объекта, а из 660 кафе системы видеонаблюдения установлены в 48.