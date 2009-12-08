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Posted 8 декабря 2009,, 06:52

Published 8 декабря 2009,, 06:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские казаки вошли в состав Северо-Донского казачьего округа

8 декабря 2009, 06:52
Наряду с белгородцами в округ вошли представители казачества Волгоградской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областей.

Решение об укрупнении казачьих организаций принял общероссийский Союз казаков на заседании правления в Москве. Приказом верховного атамана Союза казаков России – члена Совета при президенте РФ по делам казачества Павла Задорожного заместителем верховного атамана по Дону назначен атаман Северо-Донского казачьего округа Виктор Галушкин.

Теперь на территории ЦФО две казачьи организации: Северо-Донской казачий округ с правами войска и реестровое Центральное казачье войско, сообщает информационный портал Центрального-Черноземья «Коммуна».

Напомним, что в октябре в Белгородской области региональное управление Минюста зарегистрировало первое казачье общество. Белгородских казаков возглавил атаман Геннадий Колочко.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Казачество#Атаман#Казак
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