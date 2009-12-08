Белгородские казаки вошли в состав Северо-Донского казачьего округа

Решение об укрупнении казачьих организаций принял общероссийский Союз казаков на заседании правления в Москве. Приказом верховного атамана Союза казаков России – члена Совета при президенте РФ по делам казачества Павла Задорожного заместителем верховного атамана по Дону назначен атаман Северо-Донского казачьего округа Виктор Галушкин.