Белгородские казаки вошли в состав Северо-Донского казачьего округа

Posted 8 декабря 2009,, 06:52
Published 8 декабря 2009,, 06:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Решение об укрупнении казачьих организаций принял общероссийский Союз казаков на заседании правления в Москве. Приказом верховного атамана Союза казаков России – члена Совета при президенте РФ по делам казачества Павла Задорожного заместителем верховного атамана по Дону назначен атаман Северо-Донского казачьего округа Виктор Галушкин.
Теперь на территории ЦФО две казачьи организации: Северо-Донской казачий округ с правами войска и реестровое Центральное казачье войско, сообщает информационный портал Центрального-Черноземья «Коммуна».
Напомним, что в октябре в Белгородской области региональное управление Минюста зарегистрировало первое казачье общество. Белгородских казаков возглавил атаман Геннадий Колочко.