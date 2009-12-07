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Posted 7 декабря 2009,, 10:56

Published 7 декабря 2009,, 10:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области священники вознесли молитвы о погибших в Перми

7 декабря 2009, 10:56
Сегодня, в день общероссийского траура по жертвам пожара в Перми, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех епархиях Русской православной церкви прошли заупокойные Божественные литургии и панихиды.

Как сообщает пресс-служба епархии, сегодня вся Русская православная церковь молится и о погибших в железнодорожной катастрофе, и о жертвах пожара в Перми. Заупокойные Божественные литургии и панихиды по жертвам пожара, который 5 декабря произошёл в пермском ночном клубе, прошли и в Белгородской и Старооскольской епархии. Так, в 11:00 в Преображенском кафедральном соборе Белгорода панихиду совершил благочинный I Белгородского округа, настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец.

В проповеди, которую настоятель собора произнёс после панихиды, говорилось, что для каждого христианина заупокойная молитва об усопших – это возможность обратиться ко Господу с молением о прощении их грехов. Когда в таком количестве и в таком возрасте уходят из жизни люди, то это – особое предупреждение всем нам. Те, кто стал свидетелями этой трагедии, должны ещё раз обратить внимание на собственную жизнь, потому что и Христос в Евангелии в подобном случае призвал всех к покаянию.

Фото предоставлены пресс-службой Белгородской и Старооскольской епархии

#Новости#Храм#Епархия#Религия#Литургия#Мария#Панихида
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