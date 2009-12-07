В Белгородской области священники вознесли молитвы о погибших в Перми

Posted 7 декабря 2009,, 10:56
Published 7 декабря 2009,, 10:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба епархии, сегодня вся Русская православная церковь молится и о погибших в железнодорожной катастрофе, и о жертвах пожара в Перми. Заупокойные Божественные литургии и панихиды по жертвам пожара, который 5 декабря произошёл в пермском ночном клубе, прошли и в Белгородской и Старооскольской епархии. Так, в 11:00 в Преображенском кафедральном соборе Белгорода панихиду совершил благочинный I Белгородского округа, настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец.
В проповеди, которую настоятель собора произнёс после панихиды, говорилось, что для каждого христианина заупокойная молитва об усопших – это возможность обратиться ко Господу с молением о прощении их грехов. Когда в таком количестве и в таком возрасте уходят из жизни люди, то это – особое предупреждение всем нам. Те, кто стал свидетелями этой трагедии, должны ещё раз обратить внимание на собственную жизнь, потому что и Христос в Евангелии в подобном случае призвал всех к покаянию.
Фото предоставлены пресс-службой Белгородской и Старооскольской епархии