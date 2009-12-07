В Белгородской области священники вознесли молитвы о погибших в Перми

В проповеди, которую настоятель собора произнёс после панихиды, говорилось, что для каждого христианина заупокойная молитва об усопших – это возможность обратиться ко Господу с молением о прощении их грехов. Когда в таком количестве и в таком возрасте уходят из жизни люди, то это – особое предупреждение всем нам. Те, кто стал свидетелями этой трагедии, должны ещё раз обратить внимание на собственную жизнь, потому что и Христос в Евангелии в подобном случае призвал всех к покаянию.