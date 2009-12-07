Арбитражный суд признал законным отказ оператора связи раскрыть персональные данные абонента

Как отмечает президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, Ассоциация неоднократно заявляла о незаконности действий судебных приставов, которые в целях исполнения судебных решений требуют от операторов сотовой связи предоставлять сведения о наличии абонентских договоров, а также перечислять деньги, вносимые в качестве оплаты за связь на счёт ССП. «Если следовать нынешней логике приставов, то взыскивать деньги должников нужно не только с операторских компаний, но и, например, с РЖД, «Аэрофлота» или фитнес-клубов – ведь все эти организации получают от граждан на свои счета оплату за оказываемые услуги. Надеемся, что до такого абсурда не дойдёт, а вынесенное решение позволит вернуть нынешнюю ситуацию в правовое поле», – отметил Ю. Домбровский.