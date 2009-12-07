Арбитражный суд признал законным отказ оператора связи раскрыть персональные данные абонента

Posted 7 декабря 2009,, 07:06
Published 7 декабря 2009,, 07:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Белгородская сотовая связь» решила подать заявление в суд сразу после того, как в сентябре судебный пристав-исполнитель г. Белгорода потребовал от оператора предоставить информацию о том, какими счетами пользуется абонент-должник и сколько в месяц он тратит на услуги сотовой связи. Приставы требовали данные для получения доступа к лицевому счёту абонента компании для дальнейшего изъятия денег с его счёта. Однако оператор, ссылаясь на действующее законодательство в области защиты персональных данных и письмо Минкомсвязи РФ № НМ-П12-5342 от 29.09.2009 г., предоставлять конфиденциальные данные отказался. В ответ на отказ судебный пристав наложил на оператора штраф 50 тысяч рублей.
Как сообщает Ассоциация региональных операторов связи, суд признал отказ оператора связи вполне законным. По мнению суда, действующее законодательство не допускает разглашения оператором конфиденциальной информации о своих абонентах. В соответствии с законами РФ оператор имеет право предоставлять информацию судебным приставам только в тех случаях, когда у него есть оформленное в письменном виде согласие на то самого абонента. Кроме того, суд подчеркнул, что с момента поступления денег абонента на его операторский счёт они уже являются собственностью поставщика мобильных услуг, а не их пользователя.
Как отмечает президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, Ассоциация неоднократно заявляла о незаконности действий судебных приставов, которые в целях исполнения судебных решений требуют от операторов сотовой связи предоставлять сведения о наличии абонентских договоров, а также перечислять деньги, вносимые в качестве оплаты за связь на счёт ССП. «Если следовать нынешней логике приставов, то взыскивать деньги должников нужно не только с операторских компаний, но и, например, с РЖД, «Аэрофлота» или фитнес-клубов – ведь все эти организации получают от граждан на свои счета оплату за оказываемые услуги. Надеемся, что до такого абсурда не дойдёт, а вынесенное решение позволит вернуть нынешнюю ситуацию в правовое поле», – отметил Ю. Домбровский.