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Posted 3 декабря 2009,, 07:00

Published 3 декабря 2009,, 07:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Фёдор Емельяненко не выступит с показательным боем в Санкт-Петербурге из-за травмы руки

3 декабря 2009, 07:00
Ранее организаторы турниров M-1 Challenge и M-1 Selection объявили о том, что помимо финальных боёв в этот день пройдёт показательный поединок с участием чемпиона мира по боям без правил – старооскольца Фёдора Емельяненко.

На пресс-конференции, посвящённой сегодняшнему финалу чемпионата мира M-1 Challenge 2009 и России M-1 Selection Russia по смешанным единоборствам, сообщили, что из-за травмы руки, которую Фёдор Емельяненко получил во время боя с Бреттом Роджерсом, он не сможет принять участие в показательном поединке.

Фёдор и организаторы надеялись, что врач разрешит спортсмену выйти на ринг, но травма руки пока ещё не даёт Фёдору даже тренироваться. Фёдор принёс свои извинения тем, кто не сможет увидеть его выступление. В то же время Емельяненко приедет на турнир в качестве почётного гостя, сообщает M-1 Global.

Фото РИА Новости

#Новости#Спорт#Борьба#Федор емельяненко#Юля#M1 global
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