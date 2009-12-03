Фёдор Емельяненко не выступит с показательным боем в Санкт-Петербурге из-за травмы руки

Posted 3 декабря 2009,, 07:00
Published 3 декабря 2009,, 07:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На пресс-конференции, посвящённой сегодняшнему финалу чемпионата мира M-1 Challenge 2009 и России M-1 Selection Russia по смешанным единоборствам, сообщили, что из-за травмы руки, которую Фёдор Емельяненко получил во время боя с Бреттом Роджерсом, он не сможет принять участие в показательном поединке.
Фёдор и организаторы надеялись, что врач разрешит спортсмену выйти на ринг, но травма руки пока ещё не даёт Фёдору даже тренироваться. Фёдор принёс свои извинения тем, кто не сможет увидеть его выступление. В то же время Емельяненко приедет на турнир в качестве почётного гостя, сообщает M-1 Global.
Фото РИА Новости