Фёдор Емельяненко не выступит с показательным боем в Санкт-Петербурге из-за травмы руки

Фёдор и организаторы надеялись, что врач разрешит спортсмену выйти на ринг, но травма руки пока ещё не даёт Фёдору даже тренироваться. Фёдор принёс свои извинения тем, кто не сможет увидеть его выступление. В то же время Емельяненко приедет на турнир в качестве почётного гостя, сообщает M-1 Global.