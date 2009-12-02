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Posted 2 декабря 2009,, 08:52

Published 2 декабря 2009,, 08:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Почти 26 миллиардов рублей налогов пополнили бюджет региона

2 декабря 2009, 08:52
В консолидированный бюджет Белгородской области за девять месяцев 2009 года поступило 25,9 миллиарда рублей налоговых поступлений. Это один из самых высоких показателей в Черноземье.

Как сообщает Abireg.ru, это 99,6 % к уровню девяти месяцев прошлого года. В то же время по объёму налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белгородская область занимает второе место в Черноземье после Воронежской с показателем 29,3 млрд рублей. В Курской области объём поступлений в консолидированный бюджет региона составил 15 млрд, а в Орловской – 10,1. Липецкая же область стала лидером роста по налогам – 119,8 % к уровню прошлого года с общей суммой 19,2 млрд рублей.

#Новости#Экономика#Бюджет#Мария#Налог#Прибыль
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