Почти 26 миллиардов рублей налогов пополнили бюджет региона

Как сообщает Abireg.ru, это 99,6 % к уровню девяти месяцев прошлого года. В то же время по объёму налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белгородская область занимает второе место в Черноземье после Воронежской с показателем 29,3 млрд рублей. В Курской области объём поступлений в консолидированный бюджет региона составил 15 млрд, а в Орловской – 10,1. Липецкая же область стала лидером роста по налогам – 119,8 % к уровню прошлого года с общей суммой 19,2 млрд рублей.