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Posted 26 ноября 2009,, 07:37

Published 26 ноября 2009,, 07:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Андрея Лутая на год оставили без соревнований

26 ноября 2009, 07:37
Соответствующее постановление президиума Федерации фигурного катания на коньках распространено накануне за подписью главы федерации Валентина Писеева. Вернуться к полноценным выступлениям белгородец Андрей Лутай теперь сможет только 15 ноября 2010 года.

Как говорится в официальном тексте постановления ФФККР, «за нарушение спортивного режима и этических норм поведения» президиум федерации постановил «вывести Андрея Лутая из состава кандидатов в спортивную сборную команду России по фигурному катанию на коньках на 2009–2010 гг. и отстранить от участия в международных и всероссийских соревнованиях, проводимых Федерацией фигурного катания на коньках России, до 15 ноября 2010 года».

Напомним, что Андрею Лутаю 15 ноября в Лэйк-Плэсиде были предъявлены обвинения в угоне автомобиля, незаконном управлении и вождении авто в нетрезвом состоянии. Позже два первых обвинения были сняты, а Андрей без залога отпущен домой, в Россию.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Фигурное катание#Лутай#Фигурист
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