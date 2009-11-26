Андрея Лутая на год оставили без соревнований

Posted 26 ноября 2009,, 07:37
Published 26 ноября 2009,, 07:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как говорится в официальном тексте постановления ФФККР, «за нарушение спортивного режима и этических норм поведения» президиум федерации постановил «вывести Андрея Лутая из состава кандидатов в спортивную сборную команду России по фигурному катанию на коньках на 2009–2010 гг. и отстранить от участия в международных и всероссийских соревнованиях, проводимых Федерацией фигурного катания на коньках России, до 15 ноября 2010 года».
Напомним, что Андрею Лутаю 15 ноября в Лэйк-Плэсиде были предъявлены обвинения в угоне автомобиля, незаконном управлении и вождении авто в нетрезвом состоянии. Позже два первых обвинения были сняты, а Андрей без залога отпущен домой, в Россию.