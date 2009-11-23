Королева гитара наградила своих победителей

Как говорил гений мирового музыкального искусства, итальянский скрипач-виртуоз Николо Паганини: «Я – король скрипки, а гитара – моя королева». Покорить «королеву» в течение пяти дней конкурса-фестиваля пытались музыканты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. За это время прошло немало творческих встреч, мастер-классов и музыкальных вечеров. Утром конкурсанты боролись за звание лауреата или дипломанта, а вечерами слушали игру профессионалов и сами принимали участие в концертах.