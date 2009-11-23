Королева гитара наградила своих победителей

Posted 23 ноября 2009,, 15:23
Published 23 ноября 2009,, 15:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как говорил гений мирового музыкального искусства, итальянский скрипач-виртуоз Николо Паганини: «Я – король скрипки, а гитара – моя королева». Покорить «королеву» в течение пяти дней конкурса-фестиваля пытались музыканты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. За это время прошло немало творческих встреч, мастер-классов и музыкальных вечеров. Утром конкурсанты боролись за звание лауреата или дипломанта, а вечерами слушали игру профессионалов и сами принимали участие в концертах.
Финальная часть началась с выступления оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии под руководством дирижёра, заслуженного работника культуры РФ, одного из основателей и члена жюри конкурса Евгения Алешникова. Его оркестр исполнил «Восточный танец» Виктора Козлова, музыку к проникновенной песне «Цыганская свадьба» на стихи Марины Цветаевой, популярную гитарную пьесу Виктора Козлова «Маленький детектив» и другие произведения.
Поздравил всех присутствующих с закрытием конкурса начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский. Он пожелал, чтобы творческий путь юных гитаристов был наполнен радостью, светом, созиданием.
Среди участников I возрастной группы в номинации «Солисты» места распределились следующим образом. Лауреатом I степени стал Алексей Котюров (Москва), а за лучшее исполнение пьесы С. И. Руднева дипломом награждён Степан Свистунов (Москва). Во II группе был вручён диплом белгородцу Эмилию Лятиф-оглы Кадырову за лучшее исполнение прелюдии Э. Вила-Лобоса. I место в этой возрастной категории не присуждалось. В III группе лауреатом I степени стал Глеб Ласкин (Москва), а в IV группе первое место заняла Олеся Яблокова (Москва).
В номинации «Гитарные ансамбли» во всех трёх группах диплом лауреата I степени присуждён не был. Второе место в I группе – у дуэта Дмитрия Устинова и Алексея Голованя (Абакан) и трио Алексея Котюрова, Степана и Якова Свистуновых (Москва). Во II группе третье место – у дуэта Александра Михайленко и Василия Моисеенко (Губкин).
В III группе второе место занял дуэт Екатерины Недоступовой и Вероники Белоусовой (Москва).
Всем победителям были вручены кубки, дипломы, благодарственные письма и небольшие презенты. Не остались без внимания и члены жюри конкурса. Их наградили дипломами и подарками от имени управления культуры Белгородской области. Следующий гитарный конкурс-фестиваль пройдёт через несколько лет.
Информационную поддержку фестивалю оказало ИА «Бел.Ру».
Наталья Орлова