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Posted 23 ноября 2009,, 15:23

Published 23 ноября 2009,, 15:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Королева гитара наградила своих победителей

23 ноября 2009, 15:23
20 ноября в Белгородском музыкальном колледже им. С. А. Дегтярёва завершился VIII Белгородский международный конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов.
Сюжет
Конкурс

Как говорил гений мирового музыкального искусства, итальянский скрипач-виртуоз Николо Паганини: «Я – король скрипки, а гитара – моя королева». Покорить «королеву» в течение пяти дней конкурса-фестиваля пытались музыканты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. За это время прошло немало творческих встреч, мастер-классов и музыкальных вечеров. Утром конкурсанты боролись за звание лауреата или дипломанта, а вечерами слушали игру профессионалов и сами принимали участие в концертах.

Финальная часть началась с выступления оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии под руководством дирижёра, заслуженного работника культуры РФ, одного из основателей и члена жюри конкурса Евгения Алешникова. Его оркестр исполнил «Восточный танец» Виктора Козлова, музыку к проникновенной песне «Цыганская свадьба» на стихи Марины Цветаевой, популярную гитарную пьесу Виктора Козлова «Маленький детектив» и другие произведения.

Поздравил всех присутствующих с закрытием конкурса начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский. Он пожелал, чтобы творческий путь юных гитаристов был наполнен радостью, светом, созиданием.

Среди участников I возрастной группы в номинации «Солисты» места распределились следующим образом. Лауреатом I степени стал Алексей Котюров (Москва), а за лучшее исполнение пьесы С. И. Руднева дипломом награждён Степан Свистунов (Москва). Во II группе был вручён диплом белгородцу Эмилию Лятиф-оглы Кадырову за лучшее исполнение прелюдии Э. Вила-Лобоса. I место в этой возрастной категории не присуждалось. В III группе лауреатом I степени стал Глеб Ласкин (Москва), а в IV группе первое место заняла Олеся Яблокова (Москва).

В номинации «Гитарные ансамбли» во всех трёх группах диплом лауреата I степени присуждён не был. Второе место в I группе – у дуэта Дмитрия Устинова и Алексея Голованя (Абакан) и трио Алексея Котюрова, Степана и Якова Свистуновых (Москва). Во II группе третье место – у дуэта Александра Михайленко и Василия Моисеенко (Губкин).

В III группе второе место занял дуэт Екатерины Недоступовой и Вероники Белоусовой (Москва).

Всем победителям были вручены кубки, дипломы, благодарственные письма и небольшие презенты. Не остались без внимания и члены жюри конкурса. Их наградили дипломами и подарками от имени управления культуры Белгородской области. Следующий гитарный конкурс-фестиваль пройдёт через несколько лет.

Информационную поддержку фестивалю оказало ИА «Бел.Ру».

Наталья Орлова

#Новости#Культура#Фестиваль#Конкурс#Мария#Гитара#Ансамбль
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