В Белгородской области осудили сотрудников горнорудного предприятия, не уследивших за техникой безопасности

Posted 20 ноября 2009,, 09:05
Published 20 ноября 2009,, 09:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
28 августа 2008 года около 10:00 на обогатительной фабрике комбината произошло возгорание резиновой транспортерной ленты конвейера, погибла молодая женщина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие по данному факту возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека». Прокуратура представила суду доказательства нарушений техники безопасности при ведении огнеопасных работ их непосредственным руководителем и исполняющим обязанности мастера цеха крупного дробления обогатительной фабрики ОАО «ЛГОК».
Суд признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления и приговорил выплатить 100 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, осуждённых лишили права два года выполнять работу, связанную с организацией и контролем соблюдения требований промышленной безопасности, а также охраной труда.