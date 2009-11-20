В Белгородской области осудили сотрудников горнорудного предприятия, не уследивших за техникой безопасности

Суд признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления и приговорил выплатить 100 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, осуждённых лишили права два года выполнять работу, связанную с организацией и контролем соблюдения требований промышленной безопасности, а также охраной труда.