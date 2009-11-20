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Posted 20 ноября 2009,, 09:05

Published 20 ноября 2009,, 09:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области осудили сотрудников горнорудного предприятия, не уследивших за техникой безопасности

20 ноября 2009, 09:05
Губкинский городской суд признал виновными двух сотрудников ОАО «Лебединский ГОК». Из-за нарушений правил безопасности на производстве по вине осуждённых прошлым летом погибла женщина.

28 августа 2008 года около 10:00 на обогатительной фабрике комбината произошло возгорание резиновой транспортерной ленты конвейера, погибла молодая женщина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие по данному факту возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека». Прокуратура представила суду доказательства нарушений техники безопасности при ведении огнеопасных работ их непосредственным руководителем и исполняющим обязанности мастера цеха крупного дробления обогатительной фабрики ОАО «ЛГОК».

Суд признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого преступления и приговорил выплатить 100 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, осуждённых лишили права два года выполнять работу, связанную с организацией и контролем соблюдения требований промышленной безопасности, а также охраной труда.

#Новости#Происшествия#Лебединский ГОК#Мария#Смерть#Несчастный случай#Проокуратура
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