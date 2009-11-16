Роспотребнадзор: В Белгородской области зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, по данным на 16 ноября в регионе зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа, в том числе 54 – среди детей до 14 лет. Заболевания у 13 пациентов протекало в тяжёлой форме.