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Posted 16 ноября 2009,, 15:02

Published 16 ноября 2009,, 15:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Роспотребнадзор: В Белгородской области зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа

16 ноября 2009, 15:02
В регионе зарегистрировано 22 539 случаев ОРВИ и гриппа. Больше всего заболевших в Белгороде, Алексеевском, Борисовском, Валуйском, Ивнянском и Шебекинском районах.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, по данным на 16 ноября в регионе зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа, в том числе 54 – среди детей до 14 лет. Заболевания у 13 пациентов протекало в тяжёлой форме.

В областном центре показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю составил 235,1 на 10 тысяч населения, что выше расчётного эпидемического порога в четыре раза. Госпитализировано 110 человек, включая 46 детей. В 24 случаях подтверждён вирус гриппа А/H1N1/09.

#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Денис Объедкин#Свиной грипп
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