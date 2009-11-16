Роспотребнадзор: В Белгородской области зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа

Posted 16 ноября 2009,, 15:02
Published 16 ноября 2009,, 15:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, по данным на 16 ноября в регионе зарегистрировано 143 случая высокопатогенного гриппа, в том числе 54 – среди детей до 14 лет. Заболевания у 13 пациентов протекало в тяжёлой форме.
В областном центре показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю составил 235,1 на 10 тысяч населения, что выше расчётного эпидемического порога в четыре раза. Госпитализировано 110 человек, включая 46 детей. В 24 случаях подтверждён вирус гриппа А/H1N1/09.