В аптеки Белгородской области доставят 50 000 упаковок «Арбидола» и 60 000 упаковок «Интерферона»

Posted 10 ноября 2009,, 07:16
Published 10 ноября 2009,, 07:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По информации газеты «Фармацевтический вестник», в аптеки Белгородской области должно поступить не менее 50 тысяч упаковок «Арбидола» и около 60 тысяч упаковок «Интерферона». Небольшими партиями поступают и марлевые повязки. Как заявил замначальника областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения Александр Бондарев, делается всё, чтобы ситуация оставалась под контролем.
Спрос на медицинские препараты Бондарев называет необоснованным. «Спрос не должен быть ажиотажным. У каждого препарата, каким бы он ни был рекомендованным, есть свои противопоказания, а у каждого человека индивидуальная переносимость и дозировка любого препарата, поэтому и покупать любое средство необходимо только по рекомендации медицинского сотрудника», – заявляет чиновник.
Также А. Бондарев заметил, что на прошлой неделе аптеки получили трёхмесячный запас медикаментов, которые поставлялись согласно ежегодным нормам и с учётом сезонных показателей. Однако население раскупило весь этот запас за два дня.