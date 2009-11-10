В аптеки Белгородской области доставят 50 000 упаковок «Арбидола» и 60 000 упаковок «Интерферона»

В аптеки Белгорода поступило около двух тысяч упаковок «Арбидола», несколько сотен упаковок этого препарата доставили в Старый Оскол. Этого количества мало, однако, как обещают чиновники из департамента здравоохранения и соцзащиты населения области, скоро аптеки региона получат не менее 50 тысяч упаковок «Арбидола».

Сюжет Медицина