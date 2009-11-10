Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2009,, 07:16

Published 10 ноября 2009,, 07:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В аптеки Белгородской области доставят 50 000 упаковок «Арбидола» и 60 000 упаковок «Интерферона»

10 ноября 2009, 07:16
В аптеки Белгорода поступило около двух тысяч упаковок «Арбидола», несколько сотен упаковок этого препарата доставили в Старый Оскол. Этого количества мало, однако, как обещают чиновники из департамента здравоохранения и соцзащиты населения области, скоро аптеки региона получат не менее 50 тысяч упаковок «Арбидола».

По информации газеты «Фармацевтический вестник», в аптеки Белгородской области должно поступить не менее 50 тысяч упаковок «Арбидола» и около 60 тысяч упаковок «Интерферона». Небольшими партиями поступают и марлевые повязки. Как заявил замначальника областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения Александр Бондарев, делается всё, чтобы ситуация оставалась под контролем.

Спрос на медицинские препараты Бондарев называет необоснованным. «Спрос не должен быть ажиотажным. У каждого препарата, каким бы он ни был рекомендованным, есть свои противопоказания, а у каждого человека индивидуальная переносимость и дозировка любого препарата, поэтому и покупать любое средство необходимо только по рекомендации медицинского сотрудника», – заявляет чиновник.

Также А. Бондарев заметил, что на прошлой неделе аптеки получили трёхмесячный запас медикаментов, которые поставлялись согласно ежегодным нормам и с учётом сезонных показателей. Однако население раскупило весь этот запас за два дня.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Медицина#Свиной грипп#Александр бондарев#Арбидол
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18