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Posted 9 ноября 2009,, 09:15

Published 9 ноября 2009,, 09:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За неделю в Белгородской области произошло 25 пожаров

9 ноября 2009, 09:15
По данным областной службы спасения, за неделю, со 2 по 8 ноября, в регионе зафиксировано 25 пожаров, 10 из которых произошли в жилых домах.
Сюжет
МЧС

3 ноября из-за неосторожного обращения с огнём загорелась двухкомнатная квартира на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде. Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области спасли 83-летнюю хозяйку квартиры.

В этот же день на одном из предприятий Шебекинского района произошёл пожар в металлической зерносушилке, огнём повреждено пять тонн семян подсолнечника. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, предполагаемая причина пожара – нарушение технологического регламента процесса производства.

Из-за поджога 5 ноября в одном из домовладений села Меняйлово Алексеевского района сгорел сарай. Ещё один поджог стал причиной пожара авто в областном центре: 6 ноября на ул. Октябрьской загорелся ВАЗ-2106.

7 ноября из загоревшейся квартиры на четвёртом этаже многоэтажки спасать пришлось 58-летнего жителя г. Строитель Яковлевского района, инвалида II группы. С диагнозом «отравление продуктами неполного сгорания» мужчину отправили в больницу. Причина пожара – поджог.

8 ноября в селе Чуево Губкинского района на месте пожара в доме обнаружен труп его хозяина – гражданина 1964 года рождения. В этот же день, как уже сообщало ИА «Бел.Ру», в селе Калиново Красногвардейского района загорелся жилой дом. В огне погибли муж, жена и четверо детей.

#Новости#Происшествия#МЧС#Пожар#Мария#Огонь
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