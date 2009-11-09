За неделю в Белгородской области произошло 25 пожаров

Posted 9 ноября 2009,, 09:15
Published 9 ноября 2009,, 09:15
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Updated Сегодня, 16:02
3 ноября из-за неосторожного обращения с огнём загорелась двухкомнатная квартира на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде. Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области спасли 83-летнюю хозяйку квартиры.
В этот же день на одном из предприятий Шебекинского района произошёл пожар в металлической зерносушилке, огнём повреждено пять тонн семян подсолнечника. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, предполагаемая причина пожара – нарушение технологического регламента процесса производства.
Из-за поджога 5 ноября в одном из домовладений села Меняйлово Алексеевского района сгорел сарай. Ещё один поджог стал причиной пожара авто в областном центре: 6 ноября на ул. Октябрьской загорелся ВАЗ-2106.
7 ноября из загоревшейся квартиры на четвёртом этаже многоэтажки спасать пришлось 58-летнего жителя г. Строитель Яковлевского района, инвалида II группы. С диагнозом «отравление продуктами неполного сгорания» мужчину отправили в больницу. Причина пожара – поджог.
8 ноября в селе Чуево Губкинского района на месте пожара в доме обнаружен труп его хозяина – гражданина 1964 года рождения. В этот же день, как уже сообщало ИА «Бел.Ру», в селе Калиново Красногвардейского района загорелся жилой дом. В огне погибли муж, жена и четверо детей.