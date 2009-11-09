За неделю в Белгородской области произошло 25 пожаров

8 ноября в селе Чуево Губкинского района на месте пожара в доме обнаружен труп его хозяина – гражданина 1964 года рождения. В этот же день, как уже сообщало ИА «Бел.Ру», в селе Калиново Красногвардейского района загорелся жилой дом. В огне погибли муж, жена и четверо детей.