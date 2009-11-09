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Posted 9 ноября 2009,, 11:13

Published 9 ноября 2009,, 11:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы могут внести свои предложения по совершенствованию ЕГЭ

9 ноября 2009, 11:13
Проанализировать и обобщить итоги проведения в школах единого госэкзамена должна специальная комиссия. В своём блоге президент России Дмитрий Медведев предложил гражданам высказать свои предложения по совершенствованию системы ЕГЭ.
Сюжет
ЕГЭ

Специальная комиссия создана по указанию Дмитрия Медведева, возглавляет её руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. В состав комиссии вошли министр образования и науки Андрей Фурсенко, ректоры ведущих вузов страны (МГУ, СПбГУ и МГИМО), руководители профильных комитетов Совета Федерации и Госумы, члены Общественной палаты.

Перед комиссией поставлена задача – определить, каким должен быть единый государственный экзамен. Ей предстоит проанализировать и обобщить итоги проведения ЕГЭ, выяснить, как его результаты отразились на вступительных экзаменах в вузы и техникумы, рассмотреть предложения общественных профессиональных и родительских организаций по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ, выработать рекомендации по оптимизации заданий ЕГЭ. Итоги своей работы комиссия должна представить до 15 декабря.

Кроме того, россияне могут высказать свои предложения по совершенствованию ЕГЭ в блоге президента. В настоящее время в блоге уже более 660 комментариев.

Фото с официального сайта президента России

#Новости#Наука#Мария#ЕГЭ#Образование#Президент#Медведев#Юля
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