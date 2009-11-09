Белгородцы могут внести свои предложения по совершенствованию ЕГЭ

Перед комиссией поставлена задача – определить, каким должен быть единый государственный экзамен. Ей предстоит проанализировать и обобщить итоги проведения ЕГЭ, выяснить, как его результаты отразились на вступительных экзаменах в вузы и техникумы, рассмотреть предложения общественных профессиональных и родительских организаций по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ, выработать рекомендации по оптимизации заданий ЕГЭ. Итоги своей работы комиссия должна представить до 15 декабря.