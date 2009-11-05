Новый сборник прозы и поэзии вышел в издательстве «Бел.Ру»

В нём представлены произведения участников студии «Вдохновение» Борисовского района, объединённые темой любви к своей малой родине. Сборник уникален своей самобытностью. Каждый автор ведёт с читателем разговор начистоту, не скрывая наболевших тем, открываясь в полной мере, как если бы находился с ним один на один. В героях рассказов и новелл читатель узнает образы простых жителей российской глубинки, удивится простоте и проникновенности стихотворений, порой очень личных… В своих предпочтениях и симпатиях читатель сможет определиться сам, но в сборнике он обязательно найдёт то, что придётся ему по душе.