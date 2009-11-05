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Posted 5 ноября 2009,, 12:23

Published 5 ноября 2009,, 12:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новый сборник прозы и поэзии вышел в издательстве «Бел.Ру»

5 ноября 2009, 12:23
Дать слово талантливым людям земли Белгородской — такую задачу ставит перед собой издательство «Бел.Ру». И целенаправленно этому пути следует, открывая самобытных авторов для широкого круга читателей.

В ноябре завершён совместный литературный проект издательства «Бел.Ру» и Центральной библиотеки Борисовского района Белгородской области — в свет вышел сборник прозы и поэзии «Рассветы над Ворсклой».

В нём представлены произведения участников студии «Вдохновение» Борисовского района, объединённые темой любви к своей малой родине. Сборник уникален своей самобытностью. Каждый автор ведёт с читателем разговор начистоту, не скрывая наболевших тем, открываясь в полной мере, как если бы находился с ним один на один. В героях рассказов и новелл читатель узнает образы простых жителей российской глубинки, удивится простоте и проникновенности стихотворений, порой очень личных… В своих предпочтениях и симпатиях читатель сможет определиться сам, но в сборнике он обязательно найдёт то, что придётся ему по душе.

#Новости#Город#Мария#Борисовский район#Сборник#Поэзия#Проза#Издательство бел.ру
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