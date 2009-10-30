Белгородка через суд добилась компенсации за падение на скользкой лестнице магазина

Posted 30 октября 2009,, 16:01
Published 30 октября 2009,, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Свердловский районный суд Белгорода обязал владельца магазина выплатить пострадавшей нанесённый ей материальный ущерб (недополученная зарплата и расходы на лечение), составивший более 40 тысяч рублей. Компенсация морального вреда составила 30 тысяч рублей. Суд пришёл к выводу о том, что уборка лестницы входила в обязанности работников магазина, и вред истице был причинён в результате ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей.
Руководство магазина подало кассационную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила в силе решение районной инстанции. По мнению судебной коллегии, доводы владельца магазина о том, что ступени лестницы были мокрыми в силу погодных условий, не могут стать основанием для отмены решения суда.
Под уборкой торговых площадей, коридоров, лестниц понимается не только уборка мусора, но, прежде всего поддержание их в надлежащем состоянии, исключающем возможность возникновения несчастного случая. Скользкие ступени лестницы представляли опасность для посетителей магазина и требовали уборки. Эта обязанность работниками магазина выполнена не была. Поэтому решение Свердловского районного суда Белгорода признано законным и обоснованным, сообщили в пресс-службе областного суда.