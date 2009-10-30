Белгородка через суд добилась компенсации за падение на скользкой лестнице магазина

Свердловский районный суд Белгорода обязал владельца магазина выплатить пострадавшей нанесённый ей материальный ущерб (недополученная зарплата и расходы на лечение), составивший более 40 тысяч рублей. Компенсация морального вреда составила 30 тысяч рублей. Суд пришёл к выводу о том, что уборка лестницы входила в обязанности работников магазина, и вред истице был причинён в результате ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей.