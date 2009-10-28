Украинская компания планирует запустить в Белгородской области мебельный завод

Posted 28 октября 2009,, 06:34
Published 28 октября 2009,, 06:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Производство будет организовано на базе бывшего завода литьевых пластмасс в посёлке Борисовке, недалеко от границы с Сумской областью Украины, сообщает РБК-Украина. Планируется, что применение российских комплектующих позволит заводу снизить цену изделий до 30 % в сравнении с импортируемыми из Украины.
Плановая мощность завода составляет около 30 тыс. изделий в месяц. Запуск завода создаст около 40 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство, оснащение и закупку сырья составят примерно 1,5 млн долларов. Производственные мощности завода будут располагаться на площади около 6 тыс. кв. м, ещё 2 тыс. кв. м займут складской комплекс и вспомогательные помещения.