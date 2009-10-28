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Posted 28 октября 2009,, 06:34

Published 28 октября 2009,, 06:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Украинская компания планирует запустить в Белгородской области мебельный завод

28 октября 2009, 06:34
Компания AMF – крупнейший в Украине производитель офисной мебели – заканчивает работы по организации на территории Белгородской области завода по сборочному производству офисной мебели. Запустить завод планируют в 2010 году.

Производство будет организовано на базе бывшего завода литьевых пластмасс в посёлке Борисовке, недалеко от границы с Сумской областью Украины, сообщает РБК-Украина. Планируется, что применение российских комплектующих позволит заводу снизить цену изделий до 30 % в сравнении с импортируемыми из Украины.

Плановая мощность завода составляет около 30 тыс. изделий в месяц. Запуск завода создаст около 40 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство, оснащение и закупку сырья составят примерно 1,5 млн долларов. Производственные мощности завода будут располагаться на площади около 6 тыс. кв. м, ещё 2 тыс. кв. м займут складской комплекс и вспомогательные помещения.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Завод#Мебель#Борисовка#Amf
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