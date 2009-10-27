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Posted 27 октября 2009,, 08:22

Published 27 октября 2009,, 08:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Африканцы попытались незаконно перейти российско-украинскую границу

27 октября 2009, 08:22
Харьковские пограничники задержали группу африканцев, которые пытались нелегально попасть на Украину с территории Белгородской области.
Сюжет
Граница

Как сообщает Харьков. proUA.com, 25 октября в районе украинского села Плетнёвка (Волчанский район) сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали четырёх африканцев, которые пытались незаконно попасть в Украину. Пограничники заранее знали о возможном незаконном пересечении границы. После пересечения нелегалами приграничной лесополосы сработал сигнализационный комплекс, и нарушителей задержали сотрудниками пограничной службы «Волчанск».

У четверых задержанных африканцев 17–41 года документов не оказалось, однако пограничники выяснили, что один из них является гражданином Кот-Д’Ивуару, другой – гражданином Либерии, и двое – граждане Гвинеи. К переходу мигранты были подготовлены. С собой обнаружена тёплая одежда и обувь, предметы личной гигиены.

Нелегалов доставили в отдел пограничной службы «Казачья Лопань» для установления личностей задержанных.

#Новости#Происшествия#Граница#Мария#Мигрант#Харьков#Пограничник#Нелегал#Африканец#Волчанск
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