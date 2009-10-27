Африканцы попытались незаконно перейти российско-украинскую границу

У четверых задержанных африканцев 17–41 года документов не оказалось, однако пограничники выяснили, что один из них является гражданином Кот-Д’Ивуару, другой – гражданином Либерии, и двое – граждане Гвинеи. К переходу мигранты были подготовлены. С собой обнаружена тёплая одежда и обувь, предметы личной гигиены.