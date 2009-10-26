Участники автопробега раздали горожанам подарки

В колонне из 11 автомобилей с символикой одной из популярных в Белгороде радиостанций, члены авторадиоклуба и поклонники «Авторадио», украсив свои машины флагами, проехали около десяти километров. На всём маршруте пробега его участники раздавали коллегам-автомобилистам небольшие подарки от организаторов.