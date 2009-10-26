Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2009,, 14:10

Published 26 октября 2009,, 14:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Участники автопробега раздали горожанам подарки

26 октября 2009, 14:10
25 октября автоколонна слушателей радиостанции «Авторадио-Белгород» проехала по центральным улицам областного центра. Автолюбители и сопровождавшие их сотрудники ГИБДД поздравили своих коллег с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта.

В колонне из 11 автомобилей с символикой одной из популярных в Белгороде радиостанций, члены авторадиоклуба и поклонники «Авторадио», украсив свои машины флагами, проехали около десяти километров. На всём маршруте пробега его участники раздавали коллегам-автомобилистам небольшие подарки от организаторов.

Напомним, что накануне Дня автомобилиста радиостанция и областное управление ГИБДД также провели совместную необычную акцию, во время которой случайным водителям было предложено оказать первую медицинскую помощь манекену.

#Новости#Город#Мария#Автопробег#Авторадио
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18