Участники автопробега раздали горожанам подарки

Posted 26 октября 2009,, 14:10
Published 26 октября 2009,, 14:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В колонне из 11 автомобилей с символикой одной из популярных в Белгороде радиостанций, члены авторадиоклуба и поклонники «Авторадио», украсив свои машины флагами, проехали около десяти километров. На всём маршруте пробега его участники раздавали коллегам-автомобилистам небольшие подарки от организаторов.
Напомним, что накануне Дня автомобилиста радиостанция и областное управление ГИБДД также провели совместную необычную акцию, во время которой случайным водителям было предложено оказать первую медицинскую помощь манекену.