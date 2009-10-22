В конкурсе «Краса России – 2009» принимают участие три девушки из Белгородской области

Posted 22 октября 2009,, 12:49
Published 22 октября 2009,, 12:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По традиции финалисток принимает родной город победительницы прошлого конкурса красоты. В этом году претендентки на звание «Краса России» соберутся в Кемерово, где их ждёт состязание в несколько этапов: «Формула красоты, «Формула грации», «Формула гармонии», «Формула любви» и «Формула успеха» (лейтмотивом мероприятия организаторы выбрали именно «Формулу 1»).
Зрители и жюри, в составе которого будут известные представители культуры, политики и бизнеса, станут свидетелями дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также нескольких сюрпризов, которые пока держатся в секрете. Вместе с другими девушками на сцену выйдут и финалистки из Белгородской области: 22-летняя студентка Белгородского госуниверситета Алёна Тимченко (Белгород), 16-летняя ученица 11-го класса одной из школ областного центра Елена Соколова и 22-летняя студентка Московского института бизнеса и политики Елизавета Бразис (Старый Оскол).
Фото девушек из Белгородской области и других участниц находятся на официальном сайте конкурса. Кстати, в настоящее время проходит голосование за мисс зрительских симпатий, где любой может поддержать понравившуюся финалистку.
Фото с официального сайта конкурса "Краса России"