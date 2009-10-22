В конкурсе «Краса России – 2009» принимают участие три девушки из Белгородской области

Зрители и жюри, в составе которого будут известные представители культуры, политики и бизнеса, станут свидетелями дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также нескольких сюрпризов, которые пока держатся в секрете. Вместе с другими девушками на сцену выйдут и финалистки из Белгородской области: 22-летняя студентка Белгородского госуниверситета Алёна Тимченко (Белгород), 16-летняя ученица 11-го класса одной из школ областного центра Елена Соколова и 22-летняя студентка Московского института бизнеса и политики Елизавета Бразис (Старый Оскол).