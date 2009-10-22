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Posted 22 октября 2009,, 12:44

Published 22 октября 2009,, 12:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мэрия Белгорода разыскивает владельцев 17 неосвоенных земельных участков

22 октября 2009, 12:44
В областном центре выявлены неосвоенные земельные участки около улицы Декабристов.

По информации городского управления муниципальной собственности, участки расположены на улицах Радужная, Благодатная и Полянского, а также в трёх переулках – Каховского, Раевского и 2-м Полянском. В среднем площадь наделов составляет 15 соток. Однако в настоящий момент в муниципалитете нет данных, кому именно они принадлежат.

В объявлении, которое ведомство разместило на официальном сайте городской администрации, сказано, что правообладателей указанных в перечне участков просят до 1 ноября этого года связаться с управлением. В противном случае мэрия намерена в законном порядке изъять участки.

#Новости#Город#ИЖС#Мария#Земельный участок#Собственность
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