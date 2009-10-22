Мэрия Белгорода разыскивает владельцев 17 неосвоенных земельных участков

По информации городского управления муниципальной собственности, участки расположены на улицах Радужная, Благодатная и Полянского, а также в трёх переулках – Каховского, Раевского и 2-м Полянском. В среднем площадь наделов составляет 15 соток. Однако в настоящий момент в муниципалитете нет данных, кому именно они принадлежат.