В Белгородской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников подразделения региональной ГИБДД

Проверяющие выявили, что в 2003 г. в регистрационных подразделениях сократили пять должностей паспортистов и ввели пять должностей аттестованных сотрудников. Однако эти сотрудники фактически продолжили работу на своих рабочих местах в регистрационных подразделениях ГИБДД. Вместе с тем в нарушение закона они работали в коммерческой организации, оказывающей платные услуги гражданам по заполнению заявлений для совершения регистрационных действий.