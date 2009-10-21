Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2009,, 14:34

Published 21 октября 2009,, 14:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников подразделения региональной ГИБДД

21 октября 2009, 14:34
По данным областной прокуратуры, установлены нарушения исполнения налогового законодательства в регистрационных подразделениях ГИБДД УВД Белгородской области.

Установлено, сообщается на сайте генеральной прокуратуры, что с 2006 по 2008 гг. должностные лица ряда подразделений вносили ложные сведения в электронную базу транспортных средств, занижая мощность автомобилей – количество лошадиных сил, от числа которых зависела величина транспортного налога. Прокуратура обнаружила и факты внесения заведомо ложных сведений в базу данных более 300 транспортных средств. Сумма причинённого ущерба бюджету Белгородской области составила около пяти миллионов рублей неуплаченного транспортного налога.

Установлено также, что ложные сведения о мощности двигателей автомобилей заносились в базу и на машины, принадлежащие сотрудникам УВД по Белгородской области и членам их семей. По мнению органов прокуратуры, это может свидетельствовать о личной заинтересованности некоторых сотрудников ГИБДД УВД области.

Проверяющие выявили, что в 2003 г. в регистрационных подразделениях сократили пять должностей паспортистов и ввели пять должностей аттестованных сотрудников. Однако эти сотрудники фактически продолжили работу на своих рабочих местах в регистрационных подразделениях ГИБДД. Вместе с тем в нарушение закона они работали в коммерческой организации, оказывающей платные услуги гражданам по заполнению заявлений для совершения регистрационных действий.

При этом начальник ГИБДД УВД по Белгородской области Валерий Маматов имел личную заинтересованность в работе данной организации, поскольку её соучредителем с 2006 года и до настоящего времени является его супруга. Фактически компьютеры регистрационного подразделения ГИБДД и коммерческой фирмы были объединены в одну сеть. В настоящее время следственное управление СКП по Белгородской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными обязанностями».

Кроме того, прокурор Белгородской области внёс представления в адрес начальника УВД и руководителя УФНС по Белгородской области, в которых потребовал устранить выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.

#Новости#Происшествия#Гибдд#Прокуратура#Уголовное дело#Мария#Увд#Маматов
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18