В Белгородской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников подразделения региональной ГИБДД

Posted 21 октября 2009,, 14:34
Published 21 октября 2009,, 14:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Установлено, сообщается на сайте генеральной прокуратуры, что с 2006 по 2008 гг. должностные лица ряда подразделений вносили ложные сведения в электронную базу транспортных средств, занижая мощность автомобилей – количество лошадиных сил, от числа которых зависела величина транспортного налога. Прокуратура обнаружила и факты внесения заведомо ложных сведений в базу данных более 300 транспортных средств. Сумма причинённого ущерба бюджету Белгородской области составила около пяти миллионов рублей неуплаченного транспортного налога.
Установлено также, что ложные сведения о мощности двигателей автомобилей заносились в базу и на машины, принадлежащие сотрудникам УВД по Белгородской области и членам их семей. По мнению органов прокуратуры, это может свидетельствовать о личной заинтересованности некоторых сотрудников ГИБДД УВД области.
Проверяющие выявили, что в 2003 г. в регистрационных подразделениях сократили пять должностей паспортистов и ввели пять должностей аттестованных сотрудников. Однако эти сотрудники фактически продолжили работу на своих рабочих местах в регистрационных подразделениях ГИБДД. Вместе с тем в нарушение закона они работали в коммерческой организации, оказывающей платные услуги гражданам по заполнению заявлений для совершения регистрационных действий.
При этом начальник ГИБДД УВД по Белгородской области Валерий Маматов имел личную заинтересованность в работе данной организации, поскольку её соучредителем с 2006 года и до настоящего времени является его супруга. Фактически компьютеры регистрационного подразделения ГИБДД и коммерческой фирмы были объединены в одну сеть. В настоящее время следственное управление СКП по Белгородской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными обязанностями».
Кроме того, прокурор Белгородской области внёс представления в адрес начальника УВД и руководителя УФНС по Белгородской области, в которых потребовал устранить выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.