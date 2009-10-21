Не все ветераны войны улучшат жилищные условия к юбилею Победы

Posted 21 октября 2009,, 12:16
Published 21 октября 2009,, 12:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгорода Сергей Андреев дал чёткое разъяснение, что право на улучшение жилищных условий имеют лишь те, кто встал в очередь до 1 марта 2005 года (даты вступления в силу нового Жилищного кодекса). При этом Сергей Владимирович пояснил, что речь идёт не о предоставлении квартиры как таковой, а о выделении субсидии в размере 925 200 рублей из федерального бюджета, что соответствует 36 квадратным метрам по стоимости 25 700 рублей за метр.
Сегодня в Белгороде в очереди на получение жилья стоят 169 ветеранов, которым администрация может предложить однокомнатную квартиру в четырёхквартирных коттеджах на улице Почтовой в районе Крейды. Могут быть рассмотрены и другие варианты, но работа персонально ведётся с каждым очередником, который в случае согласия с предложением администрации обязан лично написать заявление и подписать соответствующий договор.
Упреждая вопросы аудитории, Андреев прокомментировал вчерашнее заявление премьера Владимира Путина, отметив, что об обеспечении квартирами к 9 мая 2010 года всех нуждающихся ветеранов (не вставших в очередь до 1 марта 2005 года) можно говорить после принятия соответствующих нормативных актов. Вероятно, проблема в целом может быть решена к концу 2010 года.
В ходе пленума были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся хода подготовки и проведения мероприятий по встрече 65-й годовщины Победы над фашистской Германией. Участники пленума единодушно приняли постановление, в котором особое внимание уделено патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Тина Тимская