Не все ветераны войны улучшат жилищные условия к юбилею Победы

Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгорода Сергей Андреев дал чёткое разъяснение, что право на улучшение жилищных условий имеют лишь те, кто встал в очередь до 1 марта 2005 года (даты вступления в силу нового Жилищного кодекса). При этом Сергей Владимирович пояснил, что речь идёт не о предоставлении квартиры как таковой, а о выделении субсидии в размере 925 200 рублей из федерального бюджета, что соответствует 36 квадратным метрам по стоимости 25 700 рублей за метр.