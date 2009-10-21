Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2009,, 12:16

Published 21 октября 2009,, 12:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Не все ветераны войны улучшат жилищные условия к юбилею Победы

21 октября 2009, 12:16
Сегодня в Белгороде прошёл пленум городского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Наиболее активное обсуждение участников пленума вызвали вопросы социального характера, в частности обеспечение жильём нуждающихся участников войны.
Сюжет
Жилье

Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгорода Сергей Андреев дал чёткое разъяснение, что право на улучшение жилищных условий имеют лишь те, кто встал в очередь до 1 марта 2005 года (даты вступления в силу нового Жилищного кодекса). При этом Сергей Владимирович пояснил, что речь идёт не о предоставлении квартиры как таковой, а о выделении субсидии в размере 925 200 рублей из федерального бюджета, что соответствует 36 квадратным метрам по стоимости 25 700 рублей за метр.

Сегодня в Белгороде в очереди на получение жилья стоят 169 ветеранов, которым администрация может предложить однокомнатную квартиру в четырёхквартирных коттеджах на улице Почтовой в районе Крейды. Могут быть рассмотрены и другие варианты, но работа персонально ведётся с каждым очередником, который в случае согласия с предложением администрации обязан лично написать заявление и подписать соответствующий договор.

Упреждая вопросы аудитории, Андреев прокомментировал вчерашнее заявление премьера Владимира Путина, отметив, что об обеспечении квартирами к 9 мая 2010 года всех нуждающихся ветеранов (не вставших в очередь до 1 марта 2005 года) можно говорить после принятия соответствующих нормативных актов. Вероятно, проблема в целом может быть решена к концу 2010 года.

В ходе пленума были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся хода подготовки и проведения мероприятий по встрече 65-й годовщины Победы над фашистской Германией. Участники пленума единодушно приняли постановление, в котором особое внимание уделено патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Тина Тимская

#Новости#Город#Путин#Мария#Жилье#Победа#Ветеран#Вов
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18