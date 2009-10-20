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Posted 20 октября 2009,, 06:58

Published 20 октября 2009,, 06:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Компании «Белгородский бекон» предписано заплатить штраф за нарушение экологического законодательства

20 октября 2009, 06:58
Штраф в размере 125 тысяч рублей экологическая инспекция наложила на шебекинское предприятие за сброс отходов животноводческого производства на чужие поля.

В начале октября прокуратура Шебекинского района совместно с местной экологической инспекцией проверила соблюдение природоохранного законодательства в ОАО «Белгородской бекон». В результате установлено, что животноводческая компания сбрасывала отходы производства на территорию поля, принадлежащего ОАО «РусАгроИнвест», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Между тем действующее природоохранное законодательство запрещает сброс отходов производства и потребления в недра и на почву. За нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований экологическая инспекция назначила предприятию наказание в виде штрафа 125 тысяч рублей.

Напомним, что это уже не первое нарушение компанией природоохранного законодательства в этом году. В апреле «Белгородскому бекону» за сброс свиноводческих стоков на поля, принадлежащие другой агрокомпании, выписывали штраф в размере 100 тысяч рублей.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Штраф#Прокуратура#Экологическая инспекция#Отходы производства
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