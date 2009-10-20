Компании «Белгородский бекон» предписано заплатить штраф за нарушение экологического законодательства

Напомним, что это уже не первое нарушение компанией природоохранного законодательства в этом году. В апреле «Белгородскому бекону» за сброс свиноводческих стоков на поля, принадлежащие другой агрокомпании, выписывали штраф в размере 100 тысяч рублей.