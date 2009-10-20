«Карусель» вновь с алкоголем

Posted 20 октября 2009,, 06:40
Published 20 октября 2009,, 06:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает Abireg.ru, компания X5 Retail Group вновь получила лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией в гипермаркете «Карусель» (Старый Оскол Белгородской области). Продажа алкоголя в гипермаркете согласно условиям полученной лицензии началась уже 17 октября.
Ранее, 22 сентября этого года, ЗАО ТД «Перекрёсток» самостоятельно подал заявление на прекращение действия лицензии без объяснения причин такого решения.