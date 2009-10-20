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Posted 20 октября 2009,, 06:40

Published 20 октября 2009,, 06:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Карусель» вновь с алкоголем

20 октября 2009, 06:40
В старооскольском гипермаркете «Карусель», который ранее по собственной воле лишился возможности продажи алкогольной продукции, возобновили продажу спиртного.

Как сообщает Abireg.ru, компания X5 Retail Group вновь получила лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией в гипермаркете «Карусель» (Старый Оскол Белгородской области). Продажа алкоголя в гипермаркете согласно условиям полученной лицензии началась уже 17 октября.

Ранее, 22 сентября этого года, ЗАО ТД «Перекрёсток» самостоятельно подал заявление на прекращение действия лицензии без объяснения причин такого решения.

#Новости#Экономика#Алкоголь#Мария#Лицензия#Перекрёсток#Карусель#X5
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