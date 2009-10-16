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Posted 16 октября 2009,, 13:52

Published 16 октября 2009,, 13:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Украина установила особый порядок пропуска автомобилей через границу

16 октября 2009, 13:52
С 18 октября граждан в местных пунктах пропуска в районах, граничащих с Луганской областью Украины, будут пропускать через границу только в пешем порядке.
Сюжет
Граница

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней Украина запретила импорт животных, восприимчивых к вирусу, свиней, продуктов и сырья из них в сыром, замороженном, солёном, вяленом, варёном, сырокопчёном виде.

С 18 октября с 9:00 (по мск) пропуск лиц в местных пунктах пропуска через границу в Валуйском, Вейделевском, Ровеньском районах, граничащих с Луганской областью, будет осуществляться только в пешем порядке. Весь транспорт будет направляться в ближайшие межгосударственные и международные пункты пропуска для прохождения пограничного, таможенного, ветеринарного и других видов контроля. Граждан на авто просят следовать через пункты пропуска «Новобелая-авто», «Бугаёвка-авто», «Валуйки-авто», «Ровеньки-авто».

#Новости#Общество#Граница#Пограничники#Украина#Юля#Чума свиней
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