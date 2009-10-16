Украина установила особый порядок пропуска автомобилей через границу

Posted 16 октября 2009,, 13:52
Published 16 октября 2009,, 13:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней Украина запретила импорт животных, восприимчивых к вирусу, свиней, продуктов и сырья из них в сыром, замороженном, солёном, вяленом, варёном, сырокопчёном виде.
С 18 октября с 9:00 (по мск) пропуск лиц в местных пунктах пропуска через границу в Валуйском, Вейделевском, Ровеньском районах, граничащих с Луганской областью, будет осуществляться только в пешем порядке. Весь транспорт будет направляться в ближайшие межгосударственные и международные пункты пропуска для прохождения пограничного, таможенного, ветеринарного и других видов контроля. Граждан на авто просят следовать через пункты пропуска «Новобелая-авто», «Бугаёвка-авто», «Валуйки-авто», «Ровеньки-авто».