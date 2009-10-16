Украина установила особый порядок пропуска автомобилей через границу

С 18 октября с 9:00 (по мск) пропуск лиц в местных пунктах пропуска через границу в Валуйском, Вейделевском, Ровеньском районах, граничащих с Луганской областью, будет осуществляться только в пешем порядке. Весь транспорт будет направляться в ближайшие межгосударственные и международные пункты пропуска для прохождения пограничного, таможенного, ветеринарного и других видов контроля. Граждан на авто просят следовать через пункты пропуска «Новобелая-авто», «Бугаёвка-авто», «Валуйки-авто», «Ровеньки-авто».