Объявлен городской конкурс летней фотографии

Posted 16 октября 2009,, 07:48
Published 16 октября 2009,, 07:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Конкурс проводится по 4 номинациям:
1. «Забавный момент лета» (смешные или интересные фото на тему лета, с участием животных, людей, растений).
2. «Красивый летний пейзаж» (морские закаты, лесные поляны, любые летние пейзажи, от которых захватывает дух).
3. «Летние достопримечательности» (исторические памятники, красивые здания, интересные виды городов – все места, где летом путешественники нашли что-то интересное).
4. «Свободная летняя тема» (все присланные летние фотографии, которые не попали в перечисленные выше темы).
Присылать свои летние фотографии можно на адрес: foto@elfcom.ru с 1 по 31 октября. Каждый желающий может разместить на сайте компании «ЭЛЬФ» не более 4 фотографий – по одной в каждую номинацию. Победителей ждут 4 цифровых фотоаппарата, а также специальный приз от директора компании – цифровой декодер. Все участники получат призы от «ЭЛЬФа», каналов Discovery и «Телепутешествия».