Объявлен городской конкурс летней фотографии

Присылать свои летние фотографии можно на адрес: foto@elfcom.ru с 1 по 31 октября. Каждый желающий может разместить на сайте компании «ЭЛЬФ» не более 4 фотографий – по одной в каждую номинацию. Победителей ждут 4 цифровых фотоаппарата, а также специальный приз от директора компании – цифровой декодер. Все участники получат призы от «ЭЛЬФа», каналов Discovery и «Телепутешествия».