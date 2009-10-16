Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2009,, 07:48

Published 16 октября 2009,, 07:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Объявлен городской конкурс летней фотографии

16 октября 2009, 07:48
Компания «ЭЛЬФ» объявляет фотоконкурс «Путешествие в Лето» под девизом «Верните солнце, зелень и тепло в Наш Город!»С 1 по 31 октября можно присылать фотографии на конкурс, а весь ноябрь – голосовать за самые интересные и красивые работы.

Конкурс проводится по 4 номинациям:

1. «Забавный момент лета» (смешные или интересные фото на тему лета, с участием животных, людей, растений).

2. «Красивый летний пейзаж» (морские закаты, лесные поляны, любые летние пейзажи, от которых захватывает дух).

3. «Летние достопримечательности» (исторические памятники, красивые здания, интересные виды городов – все места, где летом путешественники нашли что-то интересное).

4. «Свободная летняя тема» (все присланные летние фотографии, которые не попали в перечисленные выше темы).

Присылать свои летние фотографии можно на адрес: foto@elfcom.ru с 1 по 31 октября. Каждый желающий может разместить на сайте компании «ЭЛЬФ» не более 4 фотографий – по одной в каждую номинацию. Победителей ждут 4 цифровых фотоаппарата, а также специальный приз от директора компании – цифровой декодер. Все участники получат призы от «ЭЛЬФа», каналов Discovery и «Телепутешествия».

#Новости#Город#Фотоконкурс#Мария#Эльф
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18