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Posted 15 октября 2009,, 06:32

Published 15 октября 2009,, 06:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Водитель и пассажир перевернувшейся машины скорой помощи госпитализированы

15 октября 2009, 06:32
В среду на оживлённом перекрёстке в Белгороде от столкновения с внедорожником перевернулась машина скорой помощи. По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали два человека.
Сюжет
ДТП

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МЧС, водитель ГАЗ-3261 и медработник, который находился в скорой помощи, с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга» госпитализированы в городскую больницу № 1.

Как вчера сообщало ИА «Бел.Ру», авария произошла на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. Карета скорой помощи, двигаясь по проспекту в направлении духовной семинарии, столкнулась на перекрёстке с внедорожником Nissan Pathfinder. От удара «Газель» перевернулась.

По предварительным данным, которые озвучили в областном управлении ГИБДД, причиной аварии стало непредоставление водителем Nissan преимущества в движении проезжавшей через перекрёсток машине скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции ведут дальнейшую проверку обстоятельств данного дела.

#Новости#ДТП#Происшествия#Мария#Скорая помощь
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