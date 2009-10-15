Водитель и пассажир перевернувшейся машины скорой помощи госпитализированы

В среду на оживлённом перекрёстке в Белгороде от столкновения с внедорожником перевернулась машина скорой помощи. По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали два человека.

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