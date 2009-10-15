Водитель и пассажир перевернувшейся машины скорой помощи госпитализированы

Posted 15 октября 2009,, 06:32
Published 15 октября 2009,, 06:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МЧС, водитель ГАЗ-3261 и медработник, который находился в скорой помощи, с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение головного мозга» госпитализированы в городскую больницу № 1.
Как вчера сообщало ИА «Бел.Ру», авария произошла на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. Карета скорой помощи, двигаясь по проспекту в направлении духовной семинарии, столкнулась на перекрёстке с внедорожником Nissan Pathfinder. От удара «Газель» перевернулась.
По предварительным данным, которые озвучили в областном управлении ГИБДД, причиной аварии стало непредоставление водителем Nissan преимущества в движении проезжавшей через перекрёсток машине скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции ведут дальнейшую проверку обстоятельств данного дела.