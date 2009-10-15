В Белгородской области 69 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия

По словам начальника областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения Николая Белоусова, 69 ветеранов уже улучшили свои жилищные условия. Всего в списках 246 фамилий тех, кто стал на учёт до 1 марта 2005 года. Однако на 101 ветерана, большинство из которых живёт в Белгороде, Старом Осколе и Белгородском районе, федеральные деньги ещё не направлены органам местного самоуправления, потому что главы территорий не подали заявки. Н. Белоусов, заявил, что это «вызывает тревогу в отношении гарантированного обеспечения ветеранов жильём до 1 мая 2010 года – срок, установленный президентским указом».