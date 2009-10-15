В Белгородской области 69 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия

Posted 15 октября 2009, 06:43
Published 15 октября 2009, 06:43
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как прозвучало на заседании областного комитета по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной, регион выполняет обязательства перед ветеранами. Соответствующий указ президента России «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ» появился 7 мая прошлого года. Списки тех, кому необходимо решить квартирный вопрос, составлены, деньги уже есть. В декабре 2008-го в область из федерального бюджета поступило более 40 млн рублей, этим летом – ещё 227,6 млн.
По словам начальника областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения Николая Белоусова, 69 ветеранов уже улучшили свои жилищные условия. Всего в списках 246 фамилий тех, кто стал на учёт до 1 марта 2005 года. Однако на 101 ветерана, большинство из которых живёт в Белгороде, Старом Осколе и Белгородском районе, федеральные деньги ещё не направлены органам местного самоуправления, потому что главы территорий не подали заявки. Н. Белоусов, заявил, что это «вызывает тревогу в отношении гарантированного обеспечения ветеранов жильём до 1 мая 2010 года – срок, установленный президентским указом».
На заседании прозвучало, что для тех ветеранов, кто не успел вовремя стать на учёт (таких, правда, по словам вице-губернатора Олега Полухина, не так много), правительство области обещает изыскать возможности, чтобы предоставить жильё.
Наталья Антонова